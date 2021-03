UiPath acquiert Cloud Elements pour renforcer ses capacités d’automatisation basées sur les API

mars 2021 par Marc Jacob

UiPath annonce l’acquisition de Cloud Elements, une plateforme pionnière dans l’intégration d’API. Grâce à cette acquisition, UiPath continue d’être à la pointe de l’innovation sur le marché de l’automatisation. C’est aujourd’hui, le premier fournisseur à offrir des capacités d’automatisation basées sur l’interface utilisateur (IU) et sur les API au sein d’une seule et même plateforme. Les clients ont donc la possibilité d’automatiser leurs processus en utilisant une combinaison optimale d’automatisation basée à la fois sur l’interface utilisateur et les API.

Afin d’optimiser les bénéfices de l’automatisation, les entreprises ont souvent besoin d’une approche unifiée et polyvalente de l’automatisation basée sur l’interface utilisateur et les API. Aujourd’hui, UiPath propose des capacités d’automatisation de l’interface utilisateur à la pointe de l’industrie, ainsi que des intégrations natives basées sur des API avec diverses applications dans le cloud et sur site (on premises), y compris les outils d’ERP et de CRM. Cette acquisition accélère la capacité de UiPath à apporter à ses clients une automatisation complète basée sur les API.

• Accélération : Cloud Elements apporte plus de 200 nouvelles intégrations natives à UiPath. Cela permet de développer des nouvelles fonctionnalités telles que la possibilité de déclencher une automatisation en fonction d’un événement. En outre, une approche large et normalisée des intégrations aide les clients à développer des automatisations plus rapidement renforçant le retour sur investissement des entreprises, déjà solide grâce à l’offre de UiPath.

• Flexibilité : Les clients de UiPath ont la possibilité d’automatiser les processus en utilisant une combinaison optimale d’automatisation basée sur l’interface utilisateur et sur les API. Cloud Elements rend les intégrations natives disponibles à l’échelle de toute la plateforme, accessible à chaque étape du cycle de vie de l’automatisation. En outre, tous les utilisateurs — des professionnels de l’informatique aux développeurs RPA en passant par les développeurs citoyens — peuvent tirer parti de la vaste bibliothèque d’automatisations existante.

• Gouvernance : Les capacités de Cloud Elements élargissent la gouvernance de l’entreprise pour les automatismes basés sur les API, garantissant que les pratiques standard autour de l’utilisation des API peuvent être mises en œuvre et appliquées.

UiPath a depuis longtemps opté pour un écosystème ouvert, ce qui est aujourd’hui plus important que jamais.

Cloud Elements a une large base de clients, y compris des entreprises de premier plan comme SAP, Capital One, DocuSign, iCIMS, FIS, Axway, PaySimple, TeamPay, Dun & Bradstreet et Xerox.

Conseillers

Cooley LLP a agi en tant que conseiller juridique de UiPath dans le cadre de la transaction. GrowthPoint Technology Partners, LLC a agi en tant que conseiller financier de Cloud Elements et Bartlit Beck LLP en tant que conseiller juridique.