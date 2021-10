UiPath, Inc. et CrowdStrike Inc. annoncent leur partenariat

octobre 2021 par Marc Jacob

UiPath, Inc. et CrowdStrike Inc. annoncent leur partenariat pour offrir un nouveau niveau de protection et de visibilité en matière de sécurité avec la plateforme d’automatisation robotisée des processus (RPA) UiPath et la plateforme CrowdStrike Falcon®.

UiPath et CrowdStrike, leaders dans leurs domaines respectifs, sont les premiers fournisseurs de RPA et de Endpoint Security à s’unir pour étendre la sécurité des endpoints (terminaux) à la RPA, permettant une visibilité totale pour améliorer la protection et la vitesse de réponse. Le partenariat offre aux clients communs des capacités sans précédent pour corréler les événements aux processus RPA d’origine afin de permettre et d’accélérer la détection des menaces, l’investigation et la correction avec CrowdStrike pour leur environnement UiPath.

La RPA facilite la construction, le déploiement et la gestion de "robots" logiciels qui imitent les actions humaines qui interagissent avec les systèmes et logiciels numériques, apportant ainsi vitesse, cohérence et mise à l’échelle pour améliorer la productivité des entreprises et accélérer la transformation numérique. L’automatisation a besoin d’accéder aux systèmes avec les bons niveaux d’autorisations afin de pouvoir exécuter et réaliser des tâches avec rapidité et cohérence, sans nécessiter d’intervention manuelle. Alors que la plateforme UiPath a été construite autour de la sécurité, qui est attestée par de multiples normes reconnues, l’intégration avec CrowdStrike aide à construire un environnement de confiance pour permettre aux robots logiciels d’accéder aux systèmes et données critiques avec des niveaux d’autorisations élevés, améliorant ainsi la résilience de l’entreprise.

Ensemble, CrowdStrike et UiPath détectent automatiquement les menaces, qu’elles viennent d’humains ou de robots, afin d’offrir à l’équipe de sécurité une visibilité en temps réel sur l’environnement et ainsi permettre des réponses proactives. La capacité de distinguer rapidement et facilement un processus initié par un robot d’un processus initié par un humain fournira aux équipes de sécurité une visibilité en temps réel sur l’environnement pour une détection proactive des menaces, une enquête sur les incidents et une résolution des problèmes.

Le partenariat fournit aux clients communs :

● Une protection renforcée : L’intégration, première du genre, offre une couverture inégalée pour se défendre contre tous les types d’attaques, des logiciels malveillants aux attaques sophistiquées et massives. La détection et la réponse complètes des endpoints empêchent les défaillances silencieuses en capturant les événements bruts, y compris ceux provenant des processus RPA, afin de garantir que l’automatisation est incluse dans le solide programme de sécurité d’une organisation.

● Visibilité complète : Le service de sécurité obtient un meilleur aperçu d’un plus grand nombre de systèmes de l’organisation, spécifiquement des actions des robots. Une télémétrie riche et contextuelle permet une compréhension approfondie des attaques dans l’environnement et réduit le temps et les efforts nécessaires pour enquêter et répondre aux incidents, sans compromettre l’agilité de l’entreprise.

● Efficacité accrue : L’intégration étroite entre UiPath et CrowdStrike ajoute de riches détails contextuels concernant la RPA aux événements des terminaux, ce qui rationalise la détection et l’investigation à l’échelle de l’entreprise dans une console unique, et accélère l’action de réponse granulaire et ciblée pour assurer la continuité des activités en cas d’incident. Elle simplifie également les opérations de sécurité en utilisant le même agent Falcon léger, la même console de gestion et la même architecture cloud-native.