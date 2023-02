Ubuntu en temps réel de Canonical est maintenant disponible

février 2023 par Marc Jacob

Basée sur la version 5.15 du noyau Linux, Ubuntu 22.04 LTS intègre les correctifs out-of-tree PREEMPT_RT pour les architectures x86 et Arm. Le patch PREEMPT_RT réduit les latences du noyau garantissant une exécution des tâches prévisible dans le temps. La solution offre une latence ultra-faible et une sécurité pour les infrastructures critiques des télécoms. Canonical a conçu le noyau en temps réel pour répondre aux besoins de transformation des réseaux des telcos pour la 5G.

Le noyau en temps réel est disponible sur toutes les variantes du système d’exploitation Ubuntu, comprenant deux options de déploiement pour ceux qui souhaitent accélérer l’adoption de leur technologie. C’est pourquoi Ubuntu Server 22.04 LTS avec le noyau en temps réel est disponible via Ubuntu Pro, permettant de couvrir tous les aspects de l’infrastructure ouverte. Le support logiciel de niveau entreprise de Canonical et la maintenance à long terme du noyau en temps réel assureront la longévité du produit. Les fournisseurs peuvent concentrer leurs efforts et réorienter leurs ressources vers des activités à valeur ajoutée sans se soucier de la stabilité et de la sécurité de l’infrastructure critique sous-jacente.

Et enfin, Ubuntu Core 22 avec le noyau en temps réel est disponible pour les entreprises avec un App Store. Ubuntu Core est la variante d’Ubuntu entièrement conteneurisée et optimisée pour les appareils périphériques. Canonical assurera la maintenance à long terme d’Ubuntu Core, garantissant ainsi un fonctionnement fiable des appareils. Les clients bénéficient de la maintenance de sécurité de Canonical pendant 10 ans pour le noyau, le système d’exploitation et le code au niveau des applications offrant des fonctions de sécurité de pointe, allant du cryptage complet du disque au confinement strict.