Ubuntu disponible pour les machines virtuelles Ampere Altra basées sur Arm de Microsoft Azure

août 2022 par Marc Jacob

Canonical annonce la disponibilité d’images pour les machines virtuelles Ampere Altra basées sur Arm de Microsoft Azure. Ces images offrent l’expérience familière d’Ubuntu, avec un kernel et des configurations optimisées pour Azure. Les utilisateurs bénéficieront de l’exécution du système d’exploitation le plus populaire pour le cloud public, avec l’une des plus grandes collections d’applications basées sur Arm, sur l’infrastructure cloud sécurisée, évolutive et hautement rentable d’Azure.