Ubuntu Core 20 sécurise Linux pour l’IoT

février 2021 par Marc Jacob

Canonical annonce la disponibilité générale de Ubuntu Core 20, une version allégée et conteneurisée d’Ubuntu 20.4 LTS dédiée aux objets connectés et aux systèmes embarqués. Cette version majeure renforce la sécurité des appareils avec un démarrage sécurisé, un chiffrement complet du disque et une récupération sécurisée des appareils. Ubuntu Core s’appuie sur l’écosystème d’applications Ubuntu pour créer des objets intelligents ultra-sécurisés. « Chaque appareil connecté a besoin d’une plateforme de sécurité garantie et d’un magasin d’application », a déclaré Mark Shuttleworth, fondateur et CEO de Canonical.

La version Ubuntu Core 20 s’appuie sur les points forts établis pour Ubuntu Core. Elle propose les meilleures mises à jour de sécurité de sa catégorie qui prennent en charge des updates sans surveillance, contrôlées et économiques pour les flottes d’objets OEM. Cette version apporte ainsi une surface d’attaque minimale pour le système d’exploitation et les applications, sans aucun logiciel superflu installé dans le système de base et des mises à jour de sécurité réduite et à une fréquence moindre. Tous les snaps sur les appareils Ubuntu Core sont par ailleurs strictement confinés et isolés, ce qui limite les dommages causés par les applications compromises. Ubuntu Core assure l’intégrité du logiciel et un démarrage sécurisé empêche l’installation de logiciels non autorisés, avec des racines de confiance. Le chiffrement intégral du disque facilite la mise en conformité avec les exigences de confidentialité pour les applications sensibles pour le grand public, l’industrie, la santé ou les smart cities.

En tant que l’un des principaux fournisseurs mondiaux de technologies de contrôle industriel, Bosch Rexroth assure le fonctionnement sûr et performant de machines et systèmes de toute taille. « La construction du nouveau magasin d’applications ctrlX AUTOMATION de Bosch avec Ubuntu Core et snaps crée une plate-forme de fabrication industrielle définie par logiciel avec un écosystème ouvert, un temps de production plus rapide et une sécurité renforcée tout au long du cycle de vie du dispositif. Les constructeurs de machines industrielles qui utilisent cette plate-forme peuvent briser les barrières traditionnelles entre l’IT et l’OT et se libérer des systèmes propriétaires », a déclaré Hans-Michael Krause, directeur de la gestion des produits PLC et IoT chez Bosch Rexroth.

Ubuntu Core 20 prend en compte les charges de conception, de développement et de maintenance des dispositifs sécurisés, avec des mises à jour intégrées régulières, automatisées et fiables. Canonical travaille avec les fournisseurs de cartes et les ODM pour rationaliser l’ensemble du processus afin de mettre un nouveau dispositif sur le marché. La société et ses partenaires proposent SMART START, un engagement à prix fixe pour le lancement d’un dispositif qui couvre le conseil, l’ingénierie et les mises à jour pour les 1 000 premiers dispositifs déployés sur du matériel certifié, afin de réduire les risques liés aux projets IoT.

Ubuntu Core est largement disponible et certifié sur les ordinateurs x86 et ARM à carte unique les plus répandus, ce qui le rend accessible à tous. Canonical sécurise les appareils critiques pour les entreprises pendant 10 ans.