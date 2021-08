Ubuntu 20.04 LTS reçoit la certification FIPS 140-2 pour sécuriser les charges de travail réglementées

août 2021 par Marc Jacob

Ubuntu a reçu la certification FIPS 140-2, niveau 1, pour ses modules cryptographiques dans Ubuntu 20.04 LTS, y compris OpenSSL 1.1.1. Cette certification s’appuie sur les résultats obtenus par Canonical dans la conception d’Ubuntu pour les charges de travail hautement sécurisées et réglementées qui alimentent les agences gouvernementales américaines, les maîtres d’œuvre, les fournisseurs de services et les organisations dans les industries réglementées, y compris la santé et la finance. La validation FIPS des modules cryptographiques d’Ubuntu 20.04 LTS permet aux agences et aux organisations de stimuler l’innovation avec les dernières technologies open source tout en se conformant aux exigences cryptographiques strictes de la norme FIPS 140-2.