Ubuntu 18.04 est le système d’exploitation derrière le projet CyberDog de Xiaomi

décembre 2021 par Marc Jacob

Canonical et l’éditeur d’Ubuntu présente comment Ubuntu équipe le robot quadrupède Open Source de Xiaomi. Le système d’exploitation du CyberDog est en effet Ubuntu 18.04. Ubuntu est le système d’exploitation de niveau 1 pour ROS (Robot Operating Systems), prenant en charge de manière native les distributions ROS 1 et ROS 2. Il prend également en charge la riche pile logicielle des développeurs de drones, notamment PX4. Du côté de l’automobile, Ubuntu est également le système d’exploitation de référence pour les projets open source et est utilisé dans les voitures de course Dallara AV-21. ROS fait partie de la riche infrastructure open source qu’Ubuntu débloque pour CyberDog.

Le CyberDog bénéficie également de la conception sécurisée d’Ubuntu. Depuis sa création en 2004, Ubuntu a été construit sur une base de pratiques de sécurité de niveau entreprise, à la pointe de l’industrie. De sa chaîne d’outils et de la suite de paquets qu’elle utilise, à ses certifications et mécanismes de mise à jour conformes aux normes de l’industrie, Canonical ne cesse de travailler pour maintenir Ubuntu à l’avant-garde de la sécurité et de la fiabilité. CyberDog exploite cette infrastructure robuste pour fournir un robot à quatre pattes qui recevra des mises à jour de sécurité pendant toute la durée de vie du dispositif. Le projet CyberDog de Xiaomi est consacré à la construction de plateformes de développement de robots à quatre pattes. Grâce à l’environnement de développement open-source et Ubuntu, Xiaomi vise à développer et à tirer parti de la contribution et de la maintenance de la communauté. En conséquence, la plateforme bénéficiera d’un riche écosystème d’applications et de la compatibilité avec les technologies utilisées dans le domaine de la robotique.