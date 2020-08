Uber for Business et Zoom font confiance à ServiceNow

août 2020 par Marc Jacob

ServiceNow accompagne des entreprises de renommée internationale à l’instar de Uber for Business et Zoom Video Communications. Des partenariats qui confortent la stratégie de ServiceNow de se positionner en tant que partenaire stratégique du développement des activités des entreprises et améliorer ainsi le quotidien de leurs employés.

Uber for Business et ServiceNow collaborent pour la sécurité des employés

Uber for Business et ServiceNow ont conjointement développé la fonction « Book Uber » qui est dorénavant disponible sur l’application ServiceNow Workplace Safety Management. Un service de la nouvelle suite ServiceNow Safe Workplace, lancée pour répondre aux besoins des entreprises durant la crise de la COVID-19. La nouvelle fonction « Book Uber » va permettre aux employés et utilisateurs de l’application de coordonner facilement leur trajet Uber, vers et depuis, leur lieu de travail via leur téléphone. Une nouvelle fonctionnalité qui s’ajoute à celles déjà disponibles sur l’application Now mobile comme le fait de pouvoir programmer les heures d’arrivée ou encore réserver des espaces de travail. Cette nouvelle intégration s’inscrit au sein de la nouvelle politique de Uber visant à protéger la santé et la sécurité des conducteurs et des passagers.

Zoom fait confiance à ServiceNow pour l’amélioration de son service client

Zoom Video Communications annonce l’intégration de la suite Customer Service Management (CSM) de ServiceNow afin d’étendre les capacités stratégiques de son service client et ainsi répondre plus efficacement aux nouveaux besoins des entreprises. La suite CSM de ServiceNow va permettre à Zoom d’améliorer les capacités libre-service de son service client pour une meilleure gestion de l’afflux des demandes. Zoom prévoit également de déployer la plateforme Now, dont les capacités AIOps, pour soutenir le développement de son business model Hardware as a Service (HaaS).