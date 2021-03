UTAC CERAM Millbrook, APSYS et CAPGEMINI s’allient pour le futur de la cybersécurité automobile

mars 2021 par Marc Jacob

Ainsi, UTAC CERAM Millbrook, Capgemini et APSYS unissent leurs compétences pour proposer, à la veille de l’avènement de la norme ISO21434, des tests d’intrusion sur tout type de véhicules (navettes, voitures, camions, véhicules militaires…) dans un environnement au plus proche des conditions réelles de circulation : ville, autoroute, interurbain…. En outre, le centre d’essais pour véhicules autonomes TEQMO, situé à Linas-Montlhéry, offre une sécurité optimale pour pousser ces tests à leur niveau le plus élevé en l’état actuel des technologies. Ceux-ci permettent d’éprouver les systèmes en conditions de roulage et de prévenir de potentiels détournements de fonctions. Les véhicules autonomes, automatisés et connectés de niveaux 2 et 3 embarquent toujours plus de technologies (radio, GPS, Wifi…), afin de permettre leur fonctionnement et l’interconnexion avec leur environnement. La cybersécurité devient alors un enjeu majeur dans leur développement. En effet, chaque utilisateur peut facilement appréhender les conséquences d’un piratage des éléments d’infodivertissement, mais n’a pas forcément conscience des implications critiques pouvant intervenir sur des fonctions bien plus essentielles pour la sécurité : freinage, gestion moteur, direction/navigation. Plusieurs expérimentations menées par des équipes d’hackers éthiques ont prouvé que des failles pouvaient être détectées en amont, empêchant ainsi des attaques réelles pouvant avoir de lourdes conséquences. Par ailleurs, à l’heure de l’internet des objets, la confidentialité des données devient un point crucial, avec une sécurisation nécessaire des échanges d’informations entre les véhicules et/ou les infrastructures et autres objets connectés.

Ces enjeux de cybersécurité ne concernent pas seulement les voitures de tourisme, mais également les véhicules destinés aux transports en commun, les poids-lourds ainsi que les véhicules militaires.

« La cybersécurité automobile constitue un pilier fondamental dans le développement et le déploiement des véhicules autonomes et connectés dans le monde. Notre Groupe dispose de toute la légitimité tant historique que technologique pour en devenir un acteur incontournable, avec la collaboration de Capgemini et APSYS », déclare Laurent Benoit, président UTAC CERAM Millbrook.

« APSYS se réjouit de rejoindre une initiative nationale visant à protéger les vies humaines : ce crédo fondateur qui a présidé à nos démarches chez AIRBUS doit nous permettre d’avoir confiance dans le futur de l’automobile. En s’alliant aux meilleurs, en se dotant des meilleurs équipements, aux côtés de l’ANSSI, APSYS mobilisera son savoir-faire pour que la cybersécurité dans l’automobile soit un futur différenciant clé du secteur. », déclare Christian Forestier, CEO APSYS.

« Dans un contexte de plus en plus connecté, constructeurs et fournisseurs doivent mettre en place les fondations et la gouvernance de la cybersécurité du véhicule. Capgemini s’associe avec UTAC CERAM Millbrook et APSYS pour permettre aux acteurs du secteur d’évaluer l’efficacité des mesures de cybersécurité au sein du produit fini, et ce dans les situations les plus réalistes possibles. C’est une offre unique en son genre » déclare Didier Appell, directeur cybersécurité OT/IoT chez Capgemini.