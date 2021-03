USERCUBE renforce son équipe de direction

mars 2021 par Marc Jacob

Dans cadre cette fonction, il sera en charge de la stratégie et du déploiement du Marketing Produit. Il aura la responsabilité de poursuivre l’intégration de service innovants dans la plateforme Usercube en s’appuyant sur une relation proche des clients. Ingénieur diplômé de l’IFMA et titulaire d’un master de l’ESSEC, son expérience de 17 ans en marketing produit et stratégique acquise au sein de grands groupes comme Schlumberger et Gemalto (aujourd’hui Thalès DIS) a été complétée par 3 ans d’expériences d’entrepreneur au sein de la startup Sheeld et de l’agence de marketing digital MKIN.