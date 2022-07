UBCOM ouvre une filiale au Portugal

juillet 2022 par Marc Jacob

Avec un siège en Suisse, des entités en France, au Luxembourg, et désormais au Portugal, UBCOM confirme sa volonté de défendre une souveraineté européenne dans la protection des données (informations personnelles, tactiques et stratégiques) des entreprises, des institutionnels et des citoyens.

Cette décision d’expansion découle de l’attractivité grandissante dont bénéficie le pays depuis plusieurs années.

Le Portugal est un écosystème favorable au développement de solutions innovantes dans le secteur du numérique. Cela est notamment dû aux initiatives législatives mises en œuvre pour renforcer la cybersécurité du pays, mais également au niveau académique d’excellence, reconnu mondialement, formateur des talents de demain.

« Le Portugal se hisse à la 8e place de l’indice européen de cybersécurité »

Le rapport Global Cyberspace Security Index 2020 mesure l’engagement de 193 pays sur les questions de cybersécurité, afin d’identifier leurs axes d’amélioration ainsi que pour les inciter à sensibiliser leur population aux questions Cyber. Dans ce rapport, le Portugal se hisse à la 14e place de l’Indice mondial de cybersécurité 2020 (42e en 2018) et à la 8e place du classement européen (25e en 2018).

Mais le Portugal, comme tous pays, fait face à des menaces cyber permanentes. En février 2022, des millions de personnes, entreprises et commerces portugais ont été privés d’accès au réseau téléphonique et internet pendant plusieurs heures. En effet, les serveurs de la société britannique Vodafone au Portugal ont dû faire face à une cyberattaque paralysant tous les accès réseau du pays. Des conséquences encore plus importantes de cette attaque peuvent être soulignées, puisque certains services d’urgence et de secours tels que des casernes de pompiers ou des hôpitaux n’ont pas été en mesure d’assurer leurs missions de premiers secours.

Cela démontre qu’il reste encore du chemin à faire avant d’atteindre une résilience numérique suffisante pour protéger les infrastructures économiques du pays, mais également politique et sociale. UBCOM aura à cœur de mettre en place son expertise au profit de la nation portugaise pour répondre à ces enjeux majeurs en s’alignant sur la stratégie du Gouvernement d’Antonio Costa qui a démontré clairement l’enjeu prioritaire du numérique en rattachant le Secrétariat d’État au Premier ministre dans son dernier remaniement.