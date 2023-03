UBCOM et Aleph croisent leurs expertises pour protéger les actifs des entreprises à risques

mars 2023 par Marc Jacob

UBCOM, agence de conseils stratégiques et de protection du secret, annonce avoir sélectionné et labellisé la solution Aleph Search Dark, moteur français de recherche et d’analyse de référence des Dark & Deep Webs. Cette décision est prise dans le cadre des recherches et démarches de sélection d’offres en cybersécurité réalisées par UBCOM.

Grâce à cette nouvelle labellisation, Aleph, société éditrice de la solution Aleph Search Dark, et Ubcom vont pouvoir collaborer ensemble et proposer au marché une offre 360° qui garantit à leurs clients la sécurité de leurs données cyber ET la surveillance de leurs actifs stratégiques.

Aleph Search Dark permet :

– d’identifier des fuites de données effectives issues d’un système d’information, du front office, des outils de communication ou d’objets connectés ;

– de mettre en surveillance les actifs stratégiques de l’entreprise (personnes, données personnelles, documents confidentiels…)

– et détecter ainsi un vol d’informations, une action malveillante, un risque géopolitique…

Convaincue de la valeur ajoutée apportée par la solution Aleph Search Dark pour nourrir son offre, l’agence de cybersécurité UBCOM récompense celle-ci pour ses trois atouts majeurs :

• une solution unique et brevetée ;

• une solution souveraine par construction, produite, exploitée et financée en France par une équipe exclusivement européenne ;

• une solution qui apporte une réelle finesse d’information pour limiter les risques, gérer sa présence digitale et ses réseaux d’influence sans casser les accès des bases privées ou collecter des données protégées.

L’expertise de Ubcom & Aleph pour répondre au règlement DORA

La nouvelle réglementation européenne DORA sur la résilience opérationnelle numérique impose aux institutions financières et aux prestataires de services TIC (technologies de l’information et de la communication) opérant au sein de l’Union européenne dans les services financiers, de pouvoir continuer à fournir des prestations alors qu’elles peuvent connaître une attaque informatique ou un incident cyber.

C’est pour répondre à ce besoin que la solution Aleph Seach Dark labellisée par UBCOM a donné naissance à une nouvelle offre d’accompagnement cyber de mise en conformité des organisations. Grâce à une puissance de scan et une profonde analyse d’environnement, l’offre dessinée sur mesure par les experts cyber d’UBCOM en partenariat avec Aleph permet d’identifier et surveiller tous les risques encourus par l’organisation (data leak, menace vip, image, réputation…). Les expertises complémentaires d’Aleph et d’UBCOM offrent un plan d’action complet depuis la cartographie des risques, la sensibilisation des équipes, en passant par la supervision et le monitoring des actifs stratégiques, l’étude d’intelligence économique et OSINT de son environnement pour garantir la résilience de l’organisation.