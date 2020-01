UBCOM décerne son label à Seald, pour sa solution de protection embarquée de documents

janvier 2020 par Patrick LEBRETON

L’agence de conseil stratégique en cybersécurité UBCOM annonce avoir sélectionné et labellisé la solution développée par la startup française Seald, leader de la protection embarquée de documents. Cette décision est prise dans le cadre des recherches et démarches de sélection d’offres en cybersécurité réalisées par UBCOM.

Convaincue de la valeur ajoutée apportée par la solution de protection embarquée de documents développée par Seald, l’agence UBCOM récompense celle-ci pour ses trois atouts majeurs :

La transparence : Seald propose une solution transparente à l’usage pour supprimer les frictions et ainsi maximiser son utilisation. En effet, aujourd’hui, seuls 3% des données ayant fuité sont protégées , preuve s’il en est d’un retard notoire à l’adoption.

La persistance : quand un document sur deux est désormais partagé sur un cloud, la solution Seald assure une protection persistante, et ce y compris lors de partages et de copies.

Et la sécurité renforcée : la solution développée par Seald garantit non seulement la confidentialité des documents, mais aussi leur traçabilité et un contrôle des accès en temps réel sur ces derniers. Pour ce faire, Seald s’appuie sur des technologies éprouvées, et notamment sur du chiffrement en respectant les recommandations exprimées par l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI) à ce sujet.

Répondant à des critères spécifiques sur les questions du chiffrement, du maintien opérationnel et de l’efficience de la solution, Seald reçoit la certification d’UBCOM au titre de sa souveraineté opérationnelle et de sa pertinence fonctionnelle. UBCOM reconnaît ainsi que les caractéristiques de la solution proposée par Seald contribuent grandement à améliorer et faciliter l’échange sécurisé des données sensibles des acteurs économiques européens.