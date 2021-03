UBCOM décerne son label à Serenicity

mars 2021 par Marc Jacob

UBCOM annonce avoir sélectionné et labellisé la solution Detoxio et Cymealog développée par Serenicity, la jeune pépite française qui permet au TPE/PME/ETI de reprendre le contrôle de leur réseau informatique. Cette décision est prise dans le cadre des recherches et démarches de sélection d’offres en cybersécurité réalisées par UBCOM.

Convaincue de la valeur ajoutée apportée par la solution d’analyse des flux réseau développée par Serenecity, l’agence UBCOM récompense celle-ci pour ses trois atouts majeurs :

● La souveraineté : L’offre de Serenicity est la première solution de détection de vulnérabilité dynamique et temps réel totalement souveraine. Avec un code source développé en France et une capitalisation en nom propre détenue par des citoyens de l’UE, Serenicity exploite sa solution sur ses propres serveurs en France.

● La méthodologie : L’outil d’analyse qui respecte les recommandations de l’ANSSI permet d’être alerté dynamiquement sur la vulnérabilité des flux entrant et sortant du réseau de l’entreprise. Il n’existe aucune solution aussi pragmatique et efficace sur le plan opérationnel pour identifier une menace et l’analyser. Tel le Bureau des Légendes, mais dans un format « iTunes » ce qui permet de déployer la solution sans formation et sans modification de l’infrastructure.

● Et la sécurité renforcée : Les entreprises qui ont la chance d’avoir un firewall n’ont souvent pas la chance de pouvoir le gérer quotidiennement, avec profondeur et efficience. La solution Detoxio de Serenicity permet de reprendre le contrôle de l’activité du réseau et surtout de gérer ce que le firewall ne voit pas et ne gère pas en proposant un reporting qui permet d’agir avec efficacité sur la sécurité globale de la donnée de l’organisation. Ainsi un Dataleaks est immédiatement détecté, et cela au travers d’une interface accessible à tous.

Enfin, Serenicity a su répondre avec clarté à l’audit de souveraineté qui rassure le client sur l’exploitation, l’hébergement et la détention juridique des ayants droit. Totalement indépendant des technologies américaines et chinoises, Serenicity est un produit 100 % européen et français.

Label remis à SERENICITY par UBCOM

Répondant à des critères spécifiques sur les questions du chiffrement, du maintien opérationnel et de l’efficience de la solution, Serenicity reçoit la certification d’UBCOM au titre de sa souveraineté opérationnelle et de sa pertinence fonctionnelle. UBCOM reconnaît ainsi que les caractéristiques de la solution proposée par Serenicity contribuent à sauvegarder les actifs informationnels économiques de l’entreprise et à améliorer la performance du recouvrement et de la remédiation en cas d’attaque cyber ou d’incident informatique.

A l’heure ou la souveraineté économique devient un enjeu régalien et stratégique, il était évident pour UBCOM de qualifier Serenicity dans la mesure ou les conditions requises sur le plan juridique et technique pour garantir la souveraineté des données gérées par l’entreprise sont conformes aux objectifs du label UBCYBER.

L’officialisation de la qualification de Serenicity dans le catalogue de solutions UBCOM aura lieu courant fin février 2021.