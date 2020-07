Twitter : arnaque au don Bitcoin liée au Covid 19

juillet 2020 par Satnam Narang, Principal Research Engineer, chez Tenable

Satnam Narang, Principal Research Engineer, chez Tenable, propose l’analyse suivante :

« Les comptes ont tweeté qu’ils "avaient établi un partenariat" avec une société appelée CryptoForHealth. Le domaine de ce site web a été enregistré le 15 juillet. Le site lui-même affirme que, pour apporter son soutien par les temps difficiles endurés liés au COVID-19, ils s’associent à plusieurs devises Bitcoin pour fournir un "don de 5 000 bitcoins (BTC)" ce qui est en réalité une arnaque évoluée.

Dans des attaques distinctes mais liées, les comptes certifiés de Bill Gates, Elon Musk et Uber ont également été compromis pour promouvoir un don en cryptomonnaie. Leurs tweets ont utilisé la même adresse Bitcoin que nous avons observée sur le site CryptoForHealth, confirmant qu’il s’agit probablement d’une attaque coordonnée.

Les cybercriminels demandent aux utilisateurs d’envoyer entre 0,1 BTC et 20 BTC à une adresse Bitcoin désignée et de doubler l’argent des victimes. Il s’agit d’une arnaque courante qui persiste depuis quelques années maintenant, où les escrocs usurpent l’identité de personnalités ou de comptes de cryptomonnaie notables. Ce qui rend cet incident particulièrement marquant, cependant, c’est que les fraudeurs ont réussi à compromettre les comptes Twitter officiels et reconnus pour lancer leurs escroqueries. Étant donné que les tweets proviennent de ces comptes certifiés, les chances des utilisateurs de faire confiance au site internet CryptoForHealth, ou à la prétendue adresse Bitcoin, sont encore plus grandes. Il s’agit d’une cible qui évolue rapidement et jusqu’à présent, plus de 50 000 dollars ont été reçus par l’adresse Bitcoin figurant sur le site web de CryptoForHealth ainsi que dans les tweets d’Elon Musk et de Bill Gates.

Nous conseillons vivement aux utilisateurs de ne jamais participer à ces offres ou opportunités qui prétendent doubler votre cryptomonnaie, car il s’agit presque toujours d’une arnaque. »