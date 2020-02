Tufin SecureCloud est disponible

février 2020 par Marc Jacob

Tufin® annonce la disponibilité de Tufin SecureCloud, un service d’automatisation des politiques de sécurité des environnements cloud natifs et hybrides. Développé de bout en bout pour le Cloud, SecureCloud complète la suite Tufin Orchestration, faisant ainsi de Tufin le premier et seul fournisseur à unifier la gestion des politiques de sécurité sur les clouds locaux, natifs et hybrides.

SecureCloud combine et étend les fonctionnalités précédemment disponibles dans Tufin Orca et Tufin Iris, et unifie la gestion des politiques de sécurité du cloud pour les environnements de type containers, micro services et cloud hybride dans une seule solution. Cela offre aux organisations une plus grande visibilité et un meilleur contrôle de la sécurité du cloud, quel que soit l’environnement.

De nos jours, les entreprises utilisent massivement le cloud pour commercialiser leurs produits plus rapidement, mieux répondre aux besoins des clients et tirer parti des opportunités commerciales. Cependant, trop souvent dans les environnements de développement de cloud dynamique, les développeurs ont la possibilité de créer et de déployer des applications, en contournant totalement la sécurité. En conséquence, les équipes de sécurité se retrouvent avec des réseaux complexes et fragmentés et manquent de visibilité et de contrôle nécessaires pour garantir la sécurité et la conformité. Garantissant la sécurité et la conformité des environnements cloud natifs et hybrides, y compris Kubernetes, SecureCloud offre une visibilité sur les politiques de sécurité, la découverte et la génération automatisée de politiques de sécurité. La solution permet aussi de garantir la sécurité sans impacter l’agilité commerciale en passant sur le cloud.

Selon un rapport du Gartner : « Presque toutes les attaques réussies sur les services cloud sont le résultat d’une mauvaise configuration, d’une mauvaise gestion et d’erreurs des clients. Les responsables de la sécurité et de la gestion des risques devraient investir dans des processus et des outils de gestion de la sécurité dans le cloud pour identifier de manière proactive et réactive ces risques. (Gartner “Innovation Insight for Cloud Security Posture Management,” published 25 January 2019 by Gartner Distinguished VP Analyst Neil MacDonald).

Les objectifs commerciaux et les efforts de transformation numérique sont mieux atteints lorsque les DevOps et les équipes de sécurité peuvent fonctionner de manière plus efficace et efficiente. L’automatisation des politiques de SecureCloud renforce les DevOps et les équipes de sécurité en supprimant la nécessité d’introduire de nouveaux processus ou technologies qui impactent traditionnellement l’agilité de l’entreprise et créent des frictions. Tufin SecureCloud génère, provisionne et synchronise automatiquement les changements de politique de sécurité dans les environnements de cloud hybrides.

Tufin SecureCloud est disponible dès maintenant.