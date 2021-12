Tufin Orchestration Suite R21-3 est lancé

décembre 2021 par Marc Jacob

Tufin® annonce la sortie de Tufin Orchestration Suite R21-3, avec une nouvelle intégration avec Zscaler Cloud Firewall, partie de Zscaler Zero Trust Exchange, pour centraliser et simplifier la gestion des politiques de Secure Access Service Edge (SASE). Cette version fournit également des fonctionnalités améliorées pour aider les administrateurs à minimiser les risques et à rationaliser les opérations quotidiennes. Grâce au nouveau tableau de bord des politiques de sécurité de Tufin, les administrateurs de sécurité bénéficient d’une visibilité centralisée et instantanée sur les principaux problèmes de politique d’accès.

Centraliser la visibilité et simplifier la gestion des politiques avec l’intégration de Tufin et Zscaler

L’utilisation de plusieurs outils cloisonnés pour gérer les politiques de sécurité sur le cloud hybride est complexe, prend du temps et entraîne une visibilité incomplète sur la sécurité de l’entreprise. Dans R21-3, Tufin étend ses capacités de visibilité et de gestion des politiques pour prendre en charge le pare-feu Zscaler Cloud.

Fournir des informations essentielles pour une remédiation proactive avec un nouveau tableau de bord des politiques de sécurité

L’utilisation de solutions hétérogènes pour obtenir une vue holistique et la collecte d’indicateurs de risque critiques de la posture de sécurité d’un environnement hybride nécessite la consolidation des données et l’analyse de plusieurs points complexes. Le nouveau tableau de bord intuitif de Tufin fournit un aperçu unifié et en temps réel des données opérationnelles, de sécurité et de conformité à partir de plusieurs plateformes de sécurité. Le tableau de bord a été conçu en collaboration avec les utilisateurs de Tufin, pour leur fournir une vue instantanée des métriques les plus critiques, telles que les violations des politiques de sécurité, les règles d’accès expirées et non certifiées et les recommandations d’optimisation des politiques de sécurité. Les utilisateurs sont alertés des problèmes en temps réel et peuvent les hiérarchiser et les résoudre rapidement.

Accélérer la migration des datacenters via des workflows automatisés

Un processus de migration de datacenter typique implique le clonage des stratégies réseau existantes, de sorte que les réseaux nouvellement migrés conservent le même niveau de sécurité, mais aussi la suppression des sous-réseaux et réseaux obsolètes. Ces modifications, si elles sont effectuées manuellement, peuvent être complexes et sources d’erreurs.

De plus, les administrateurs de sécurité évitent souvent de supprimer les réseaux migrés de peur de provoquer une panne et de perturber la continuité de l’activité. Laisser ces réseaux dans les politiques et les règles peut entraîner une augmentation de la surface d’attaque. Avec R21-3, les utilisateurs peuvent tirer parti des flux de travail Tufin SecureChange pour cloner automatiquement les politiques de sécurité des réseaux et supprimer les réseaux obsolètes.