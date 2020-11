Trend Micro renforce son partenariat avec AWS

novembre 2020 par Marc Jacob

Trend Micro Cloud One - Network Security est désormais disponible sur la Marketplace AWS, coïncidant avec l’intégration de la solution au sein du nouveau service Gateway Load Balancer (GWLB) d’AWS. GWLB facilite le déploiement, l’évolution et la gestion des appliances virtuelles tierces dans l’environnement AWS. Cette intégration permet aux clients d’utiliser de manière évolutive des appliances de fournisseurs de confiance, telles que celles de Trend Micro, à même de répondre en permanence aux besoins de sécurité en mode "as-a-service".

Dans le contexte économique actuel, les entreprises accélèrent la migration de leurs infrastructures vers le Cloud hybride afin de répondre aux exigences du télétravail. L’association Trend Micro Cloud One - Network Security et GWLB offre une protection qui s’adapte à la nature dynamique de la migration vers le Cloud. Les équipes utilisant GWLB avec Trend Micro pour leur sécurité de Cloud hybride bénéficient d’une haute disponibilité, d’une mise à l’échelle et d’un équilibrage de charge tout en conservant l’ensemble des caractéristiques et des avantages du produit.

Le système IPS de Trend Micro s’intègre désormais au pare-feu réseau AWS

Trend Micro est également partenaire de lancement d’AWS Network Firewall, un service géré facilitant le déploiement de protections réseau essentielles pour l’ensemble des Cloud privés virtuels Amazon (Amazon VPC). Dans le cadre de ce partenariat technologique avancé avec AWS, Trend Micro a intégré des flux de threat intelligence managés provenant de son offre de sécurité Cloud afin de fournir une protection renforcée, conforme aux exigences du nouveau service de pare-feu géré par AWS.

Les systèmes IPS intégrés de Trend Micro inspecteront le trafic à la recherche d’intentions malveillantes afin que le pare-feu puisse bloquer les menaces avant qu’elles ne pénètrent dans un Cloud privé virtuel. AWS et Trend Micro offrent ainsi un service conjoint simple et évolutif, avec une protection fiable ne nécessitant aucune gestion d’infrastructure.

Les solutions de sécurité proposées par Trend Micro pour le Cloud hybride permettent de simplifier la protection des données de l’entreprise dans les environnements AWS. Cela comprend une sécurité réseau supplémentaire ainsi qu’une protection des services Cloud natifs, du stockage de fichiers objets, et des applications hébergées dans le Cloud. Les renseignements sur les menaces de Trend Micro seront disponibles gratuitement avec un déploiement facile pour les clients du pare-feu réseau AWS.