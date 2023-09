Trend Micro rejoint le Hacking Policy Council

septembre 2023 par Marc Jacob

Trend Micro Incorporated prend part à l’alliance industrielle Hacking Policy Council, dont la mission est d’encourager et de soutenir la recherche et les tests de sécurité auprès des décideurs politiques.

« Nous sommes honorés de collaborer avec un conseil d’experts renommés en matière de recherche sur la sécurité et de divulgation des vulnérabilités. Nous avons suivi de près l’évolution du paysage de la cybersécurité en dehors des États-Unis au cours des deux dernières décennies, et nous sommes impatients d’utiliser nos connaissances au profit de l’information des politiques [américains]. Il n’y a, pour moi, pas de meilleure façon de contribuer à la réalisation de la mission de Trend de rendre le monde numérique connecté plus sûr », commente Brian Gorenc, VP of Threat – Trend.

Fondé par l’organisme à but non lucratif : Center for Cybersecurity Policy and Law, aux côtés de grands noms de l’industrie tels que Google, Intel, etc, le Hacking Policy Council milite en faveur d’un effort collectif pour la défense et l’application de meilleures pratiques de cybersécurité.

« Nous sommes ravis d’accueillir Trend au sein du Hacking Policy Council. Notre mission est de promouvoir une technologie plus sûre et plus transparente grâce à des pratiques de piratage éthiques. L’expertise reconnue de Trend associée aux experts de notre organisation en matière de divulgation de vulnérabilités, tests d’intrusion et recherche en matière de sécurité, va nous permettre de progresser davantage. Ensemble, nous continuerons à veiller à ce que le piratage éthique et la gestion des vulnérabilités se développent dans un cadre juridique et politique favorable, au bénéfice du grand public, des entreprises et de la société dans son ensemble », indique Harley Geiger, coordinator - Hacking Policy Council.

La mission du Hacking Policy Council est de sensibiliser les décideurs politiques à l’importance d’adopter de meilleures pratiques qui protègent et facilitent la divulgation et la gestion des vulnérabilités, les tests d’intrusion, le piratage éthique et les disciplines connexes.

Trend apporte une expérience avérée dans ce domaine grâce à son programme Zero Day Initiative™ (ZDI), le plus grand programme indépendant de bug bounty de fournisseurs au monde et l’un des principaux acteurs des pratiques de divulgation éthique. La ZDI a appelé à une plus grande transparence de la part des fournisseurs dans la gestion des vulnérabilités et à une meilleure qualité des mises à jour de sécurité afin d’améliorer la protection numérique des utilisateurs.

Trend est également réputé pour ses décennies de recherche sur les menaces au niveau mondial et sa vision du marché des exploits en constante évolution - des informations qui seront précieuses pour soutenir les objectifs ambitieux du Hacking Policy Council.

En rejoignant ce collectif, Trend confirme son engagement à renforcer la cybersécurité mondiale et à améliorer la politique américaine afin de faire du pays un espace plus sûr en matière d’échange d’informations numériques