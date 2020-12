Trend Micro lance une nouvelle solution de sécurité dédiée aux applications & API hébergées dans le Cloud

décembre 2020 par Marc Jacob

Selon un récent rapport Gartner, « plus de 50% des entreprises mondiales auront déployé une infrastructure fPaaS (function Platform as a Service) d’ici 2025, alors qu’elles sont moins de 20% aujourd’hui.1 ». Anticipant cette croissance du marché, Cloud OneTM – Application Security propose une sécurité intégrée permettant aux entreprises d’assurer la protection de leurs données au sein de leurs nouveaux environnements.

La récente étude “Securing Weak Points in Serverless Architectures : Risks and Recommendations”de Trend Micro Research souligne la nécessité de sécuriser les applications hébergées dans le Cloud. Elle identifie notamment les principales menaces ciblant les applications serverless (sans serveur), à savoir le vol d’informations d’identification, de données sensibles et de codes. L’ensemble des attaques ciblant la couche applicative sont courantes, mais s’appuient cette fois sur une surface plus étendue.

Cloud OneTM - Application Security prévient non seulement les menaces en amont, mais aide également les développeurs à identifier, dans le code, les vulnérabilités qu’une attaque pourrait exploiter. Que les applications soient développées en interne ou par un tiers, l’analyse du code aide les équipes à hiérarchiser leur réponse et à prendre des mesures efficaces pour résoudre les failles de sécurité.

Grâce à la plateforme Trend Micro Cloud OneTM, les équipes peuvent mettre en place un large panel de services de sécurité et de contrôles de conformité parallèlement à l’exécution d’Application Security, sans pour autant entraver le développement et le déploiement agiles dans les environnements Cloud.

1 Gartner, “A CIO’s Guide to Serverless Computing”, Arun Chandrasekaran, Craig Lowery, 28 Avril 2020