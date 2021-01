Trend Micro lance un outil de sécurité dédié au stockage de fichiers et d’objets dans le Cloud

janvier 2021 par Marc Jacob

Le stockage de fichiers et d’objets dans le Cloud constitue un nouveau vecteur d’attaque susceptible d’être ciblé par les attaquants via des fichiers malveillants. En proposant une analyse anti-malware automatisée, Cloud OneTM - File Storage Security assure la sécurité des données et répond aux impératifs de conformité.

S’appuyant sur les plus de 30 ans d’expérience de Trend Micro en matière de cyber-sécurité et sur l’infrastructure de veille sur les menaces la plus avancée au monde, ce nouvel outil neutralise les malwares connus et recherche leurs variantes furtives ou polymorphes.

Le scan s’effectue via une application serverless légère, conçue pour une surcharge opérationnelle minimale : une architecture entièrement Cloud qui permet un déploiement rapide et transparent, ainsi qu’une intégration souple avec les workflows existants. Par ailleurs, la solution prend en charge les exigences de conformité, l’analyse anti-malware des fichiers Cloud garantissant la souveraineté des données.

D’ores et déjà disponible pour Amazon S3, Cloud OneTM - File Storage Security prendra prochainement en charge le stockage Microsoft Azure Blob et Google Cloud Storage.

La plateforme Cloud OneTM de Trend Micro permet aux équipes informatiques de mettre en œuvre un éventail de services de sécurité et de contrôles de conformité sans entraver le développement et le déploiement agiles dans les environnements Cloud. Cette sécurité unique complète et s’intègre de manière transparente aux environnements existants AWS, Microsoft® Azure™, VMware® et Google Cloud™.