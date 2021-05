Trend Micro contribue au nouveau cadre de référence MITRE ATT&CK® for Containers

mai 2021 par Marc Jacob

Trend Micro Incorporated se réjouit d’avoir contribué au développement du nouveau cadre de référence MITRE ATT&CK for Containers.

Les renseignements sur les menaces fournis par Trend Micro ont largement participé à l’élaboration de MITRE ATT&CK for Containers, MITRE ayant pu s’appuyer sur l’expérience de Trend Micro en matière de recherche et utiliser des données probantes pour concevoir ce nouveau framework.

« Trend Micro est l’une des entreprises ayant répondu à notre appel lorsque nous avons commencé à développer ATT&CK for Containers par le biais du Center for Threat-Informed Defense », commente Jen Burns, Lead Cybersecurity Engineer - MITRE. « En recourant à des bases de données telles qu’ATT&CK comme langage commun, nous œuvrons ensemble afin d’aider les entreprises à contrer les attaques de façon optimale. Les contributeurs tels que Trend Micro, dont l’expertise et l’expérience en matière de cybersécurité ne sont plus à démontrer, nous permettent d’atteindre cet objectif. »

Trend Micro a fourni des éléments concrets provenant d’attaques réelles pour renforcer sept techniques MITRE. Deux d’entre elles sont nouvelles et propres à ATT&CK for Containers. Les entreprises peuvent utiliser ces techniques pour mieux interpréter les différents modes opératoires des cybercriminels ciblant leurs environnements de conteneurs et optimiser ainsi leur protection.

« C’est un privilège de soutenir MITRE dans le développement de ce nouveau cadre de référence pour les conteneurs », commente Renaud Bidou, Directeur technique SEUR - Trend Micro. « Notre communauté de chercheurs a toujours eu pour objectif d’aider les clients à se protéger et de sécuriser le monde numérique au sens large contre les menaces actuelles et à venir. Nous avons identifié les conteneurs comme une porte d’entrée stratégique pour les attaquants depuis plusieurs années déjà, c’est pourquoi nous avons tout mis en œuvre pour devancer ce type de menaces. Nous sommes donc ravis de soutenir les efforts de MITRE, avec qui ce partenariat donne encore plus de sens à nos actions. »

En janvier dernier, Trend Micro a doté sa plateforme Cloud OneTM d’une solution de sécurité avancée pour les conteneurs Cloud : Container Security. Trend Micro Cloud OneTM - Container Security fournit des services de sécurité Cloud permettant de simplifier et d’optimiser la protection, sans ralentir le développement des applications. Conçu pour faciliter la sécurité de la construction de conteneurs, des déploiements et des flux d’exécution, l’outil permet aux développeurs d’accélérer l’innovation et de minimiser les temps d’arrêt des applications au sein de ces environnements.