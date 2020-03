Trend Micro assiste l’Agence de Coopération Internationale Japonaise (JICA) pour la cyberdéfense du gouvernement

mars 2020 par Marc Jacob

Trend Micro dévoile un nouveau programme visant à renforcer sa collaboration avec les forces de l’ordre et les pays en développement, à travers des initiatives de sensibilisation, de support et de formation.

Le premier accord a été conclu avec l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA), un organisme gouvernemental chargé de fournir une aide au développement à l’étranger et de favoriser la croissance économique et sociale dans les pays en développement.

La formation que Trend Micro dispensera aux pays partenaires pour le compte de la JICA visera à renforcer les capacités d’investigation et de réaction des agents gouvernementaux en cas de cyber-attaques ciblées. Cet accord intervient alors que le Japon s’apprête à connaître un rayonnement international particulier dû à la tenue d’un certain nombre d’événements majeurs. Ce programme de défense sera lancé en 2020 pour une durée de trois ans. Il comprendra une formation ainsi que différentes activités de suivi.

Trend Micro renforce également sa coopération avec les forces de l’ordre japonaises et internationales en engageant le célèbre expert en sécurité Noboru Nakatani, en qualité de conseiller exécutif. M. Nakatani occupe actuellement le poste de Vice-président exécutif (affaires publiques et cyber-sécurité) de Yahoo Japan Corporation et celui de Directeur exécutif principal de la Fédération japonaise des technologies de l’information.

M. Nakatani possède une solide expérience dans le domaine de la répression du banditisme à l’échelle mondiale. Premier Directeur exécutif du Complexe Mondial INTERPOL pour l’Innovation (CMII), il a également été Directeur du département Systèmes et Technologies de l’Information ainsi que Directeur adjoint du département Criminalité financière et Haute technologie au siège d’INTERPOL à Lyon (France). Auparavant, M. Nakatani avait fait partie de l’Agence Nationale de Police du Japon (NPA), y occupant diverses fonctions dont celle de Directeur du Bureau de la criminalité transnationale organisée et, plus récemment, celle de Conseiller spécial auprès du Commissaire Général et du Directeur exécutif des affaires internationales.

L’expérience de M. Nakatani sera extrêmement précieuse pour Trend Micro, qui continue de consolider ses liens avec les organismes d’application de la loi au Japon et dans le monde entier.