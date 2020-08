Trend Micro Research présente sa nouvelle étude "Securing Weak"

août 2020 par Trend Micro

Selon une étude réalisée en 2019[i], 21% des entreprises sont d’ores et déjà familiarisées avec les infrastructures « serverless », tandis que 39% l’envisagent. Ces architectures séduisent de plus en plus d’entreprises dans la mesure où elles permettent de se concentrer sur le code des applications, plutôt que sur la gestion et la sécurisation de l’infrastructure nécessaire à leur exécution.

L’étude Trend Micro vise non seulement à mettre en lumière les considérations de sécurité dans ces environnements, mais aussi à accompagner les utilisateurs dans leur démarche d’optimisation de la sécurisaté des déploiements. Pour ce faire, les experts Trend Micro Research se sont attelés à l’analyse des services offerts par AWS, une division du groupe Amazon spécialisée dans le cloud computing possédant la plus large gamme d’offres sur le marché des architectures « serverless ».

Les travaux de Trend Micro fournissent une analyse complète sur les compromis et les scénarios d’attaques possibles impliquant de telles architectures. Dans cette étude, Trend Micro propose des solutions de sécurité visant à les protéger contre les risques et les menaces auxquels elles sont exposées. Les équipes Trend Micro s’appliquent également à fournir des recommandations sur comment créer des applications « serverless » sécurisés.