Trend Micro Incorporated présente sa vision de la centralisation et de l’amélioration de la sécurité des environnements informatiques, OT et CT

février 2023 par Marc Jacob

Trend Micro Incorporated présente sa vision de la centralisation et de l’amélioration de la sécurité des environnements informatiques, OT et CT (Communications Technology).

Des experts de Trend Micro, parmi lesquels des cadres dirigeants, seront présents au Mobile

World Congress pour présenter/détailler la manière dont une stratégie de Cross-Domain Security

(CDS) permet d’améliorer la protection des systèmes cyber-physiques (CPS).

Cette approche de sécurité vise à prévenir et à atténuer les menaces en aidant les responsables

de la sécurité des systèmes d’information (CISO) à gérer la surface d’attaque à travers les

infrastructures IT, OT et CT, ainsi qu’à détecter et à répondre efficacement aux menaces.

L’approche CDS proposée par Trend Micro étend les capacités de sécurité de sa plateforme

unifiée de cybersécurité. Elle permet aux équipes opérationnelles d’élargir leur surveillance et de

passer d’une vision centrée sur l’informatique à une visibilité étendue qui couvre l’ensemble de

la gamme des environnements CPS. Elle est conçue pour éliminer les failles de sécurité,

rationaliser la gestion des risques liés à la surface d’attaque, minimiser les temps d’arrêt

préjudiciables et pallier la pénurie de talents dont souffre le domaine de la cybersécurité.

Ancrée dans Trend Micro Vision One pour un XDR centralisé reconnu, CDS offre une protection

adaptée à chaque industrie/secteur afin de réduire la fatigue des alertes des équipes SecOps.

L’approche CDS permet aux industriels d’unifier leur stratégie de sécurité et leur modèle de

gouvernance, tout en optimisant le retour sur investissement grâce à la consolidation auprès

d’un seul fournisseur.