Trend Micro France recrute 10 nouveaux collaborateurs

mai 2020 par Marc Jacob

Trend Micro affirme l’organisation de ses équipes commerciales en France. Avec l’arrivée de 10 nouveaux collaborateurs, dont de nouvelles compétences techniques, commerciales et channel, Trend Micro France étend sa présence sur l’ensemble du territoire français. La pertinence économique de cette réorganisation est d’ores et déjà établie avec une progression des résultats de 25% en France qui concerne l’année 2019.

Dans un contexte de consolidation du marché de la cyber-sécurité, Trend Micro France dispose de nombreux atouts :

• Une approche globale de la sécurité : des solutions connectées protégeant les environnements Cloud, les Endpoints, la messagerie, l’IIoT et les réseaux, et offrant une visibilité centralisée permettant de détecter et de contrer plus rapidement les menaces au sein de l’entreprise ;

• La capacité à collaborer avec des clients de toutes tailles : des grandes organisations privées aux administrations publiques, en passant par les PME ;

• Une connaissance et une proximité avec les partenaires, distributeurs et entreprises ;

• Une équipe solide dotée de compétences complémentaires : responsables commerciaux, techniques, channel et marketing ayant la maîtrise du tissu économique local ;

• Une force commerciale couvrant l’ensemble du territoire national : répartie sur 7 régions (Centre, Ile-de-France, Est, Nord, Nord-Ouest, Sud-Est, Sud-Ouest).

L’équipe Trend Micro est désormais structurée de la manière suivante :

• L’équipe commerciale composée de 4 BU : BU Grands comptes, BU Comptes publics, BU Régions et BU Renouvellement ;

• L’équipe channel, qui s’articule autour d’une équipe dédiée aux partenaires et aux distributeurs, répartie sur l‘ensemble du territoire français ;

• L’équipe technique, qui assure le suivi technique des comptes : composée à la fois de Customer Service Managers et d’ingénieurs avant-vente, ces derniers étant répartis sur l‘ensemble du territoire français ;

• L’équipe marketing, qui accompagne la stratégie commerciale de l’entreprise, via des actions à l’échelle nationale ou des opérations régionales dédiées.

Les profils des derniers collaborateurs ayant rejoint Trend Micro France

Au cours des 9 derniers mois, Trend Micro a renforcé son organisation commerciale via le recrutement de 10 collaborateurs experts visant à appuyer le réseau de distribution déjà existant. Il s’agit de profils reconnus dans la profession avec une approche solution, à même de vendre la valeur ajoutée apportée par les solutions Trend Micro et ayant une solide expertise des environnements Cloud et Réseaux Industriels. Une bonne connaissance de l’écosystème de la région à laquelle ils sont rattachés a également été un atout supplémentaire dans les critères de sélection.