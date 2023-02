Trellix lance un nouveau programme de partenariat baptisé Xtend

février 2023 par Marc Jacob

Grâce à ce programme, les partenaires au sein de l’écosystème Trellix ont la possibilité d’offrir à leurs clients un service à haute valeur ajoutée en plus d’une plateforme XDR unique en son genre. L’approche de Trellix est celle de la « Living Security » rendue possible par des intégrations étendues et approfondies entre les fournisseurs natifs et tiers. Elle permet aux partenaires de s’adresser à des clients monde et d’implémenter simplement la solution Trellix dans leur environnement existant en supprimant la complexité, améliorant l’efficacité et permettant une détection, une réponse et une correction sophistiquées des cyberattaques qui menacent les opérations.

Les partenaires qui prendront part au programme Xtend pourront également proposer à leurs clients d’autres solutions Trellix telles que Endpoint, Security Operations (SecOps), Network Detection & Response (NDR), Data Loss Prevention (DLP), Email Security, Managed Detection and Response (MDR), et plus encore.

Dans le cadre du programme Xtend, Trellix a réalisé d’importants investissements afin d’améliorer l’expérience utilisateur, de former les vendeurs sur la plateforme et d’offrir davantage d’opportunités de ventes. Les ressources désormais disponibles pour les partenaires incluent :

• Le portail des partenaires Trellix – un solide référentiel de guides, manuels de vente et autres fonctionnalités récemment mis à jour, telles que l’enregistrement des transactions et la gestion des programmes d’encouragement pour aider les partenaires dans leur quête de succès

• L’université Trellix – une plateforme de gestion de l’apprentissage dédiée à l’augmentation de l’expertise et du transfert de connaissances vers les vendeurs partenaires

• Les programmes de rentabilité – une structure unique et continue pour maximiser la valeur et alimenter la croissance des partenaires

• Des ressources techniques et commerciales dédiées – un système d’accompagnement dédié aux partenaires pour simplifier le parcours client

• La génération de la demande et support marketing – un programme clé en main permettant de générer des opportunités de mise sur le marché en continu avec des clients existants comme des nouveaux clients

L’écosystème de partenaires Xtend se compose de la Security Innovation Alliance, de l’OEM & Embedded Alliance, des fournisseurs de solutions, des conseillers en sécurité et des partenaires Marketplace.