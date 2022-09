Trellix dévoile son Advanced Research Center

septembre 2022 par Marc Jacob

Trellix annonce le lancement du Trellix Advanced Research Center composé de centaines de professionnels et chercheurs parmi les plus brillants au monde et spécialistes de la cybersécurité.

Ce nouveau centre de recherche a pour objectif de produire de l’intelligence cyber en temps réel, au service de l’industrie comme des clients. Un des objectifs de l’équipe de recherche est d’anticiper les nouvelles tendances en matière de cybersécurité en plus d’identifier le plus en amont possible les acteurs malveillants émergents.

A l’occasion de cette annonce, le centre de recherche de Trellix dévoile ses observations relatives à CVE-2007-4559, une vulnérabilité actuellement présente dans plus de 350 000 projets open source qui est également répandue au sein de projets propriétaires. Elle est présente par défaut dans tout projet intégrant un module Python, soit les frameworks créés par Netflix, AWS, Intel, Facebook et Google. Vous trouverez plus d’information à ce propos dans le communiqué en pièce jointe ainsi qu’un commentaire par Christiaan Beek, Responsable de la recherche contradictoire et des vulnérabilités :