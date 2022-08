Trellix : Cyberattaque à l’hôpital de Corbeil-Essonnes, comment s’en prémunir ?

août 2022 par Fabien Rech, Senior VP EMEA de Trellix

« Les hôpitaux et les organisations médicales continuent d’être une cible facile pour les criminels qui propagent leurs attaques via des ransomwares. Les établissements de santé disposent souvent de vastes réseaux complexes, dotés de divers appareils médicaux et dont bon nombre sont connectés au réseau de l’hôpital. Les données alors détenues représentent des informations sensibles et l’impact d’une cyberattaque peut coûter des vies humaines.

Pendant longtemps, et surtout au début de la pandémie, de nombreux acteurs de la menace avaient pour règle tacite de laisser les hôpitaux tranquilles. Cependant, étant donné la détérioration actuelle des relations entre les pays de l’Est et de l’Ouest et le fait qu’un certain nombre d’opérateurs de ransomware sont affiliés à des pays du Commonwealth, nous soupçonnons que les hôpitaux occidentaux ont été remis sur la liste des cibles par de nombreux acteurs de la menace.

Pour s’en défendre, nous ne pouvons que conseiller aux établissements d’implanter des mesures de sécurité solides et essentielles. Chez Trellix, nous axons nos recommandations sur la mise en place d’une stratégie de sécurité globale XDR, l’authentification multifacteur (MFA), la segmentation du réseau et l’installation de sauvegardes adéquates. »