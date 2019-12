Travaux.com fait appel à OCTO Technology pour accélérer et sécuriser la digitalisation de ses services

décembre 2019 par Marc Jacob

Dans un contexte de migration de plateforme technologique et de changement de modèle économique impliquant plusieurs pays européens, la plateforme Travaux.com a fait appel à l’expertise d’OCTO Provence, le bureau régional d’OCTO Technology en région PACA, pour l’accompagner dans cette phase de transition à la fois technique, stratégique et organisationnelle. Durant 10 mois, les deux entreprises ont travaillé ensemble et mis en place un nouveau plan d’action qui porte aujourd’hui ses fruits, et permet à Travaux.com de prendre le chemin de l’entreprise agile et de se positionner en tant que leader de la digitalisation des services de travaux et rénovation pour la maison.

Asseoir de nouvelles ambitions technologiques

Leader sur le marché de la mise en relation entre particuliers et professionnels en France, la société, basée à Aix-en-Provence, compte près de 30 000 artisans actifs sur sa plateforme tous les ans, et plus de 4 millions d’utilisateurs depuis sa création. Pour faire face à de nouveaux enjeux au niveau européen, Travaux.com a repensé en profondeur la dimension technologique de sa plateforme pour migrer vers un modèle unique et déployé sur 3 pays en Europe.

Un défi de taille qui a amené l’entreprise à faire appel au savoir-faire d’OCTO via son bureau régional basé en Provence. Ensemble, ils sont parvenus à identifier les collaborateurs clés pour porter les nouvelles ambitions technologiques de Travaux.com, et les ont amenés à co-construire un plan d’action en impliquant dès le lancement des équipes autonomes sur place. In fine, de nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées à la plateforme et la réorganisation des équipes a été une réussite, saluée par l’ensemble des plateformes européennes et les investisseurs.

Fort de ce succès et de cette nouvelle organisation, Travaux.com peut aborder l’année 2020 avec des objectifs de croissance ambitieux et pourra se concentrer sur la satisfaction et l’expérience en ligne de ses clients avec le lancement de projets innovants.

Une expérience collective co-construite autour de la méthode agile

Plus qu’un succès technologique, cette collaboration est avant tout une réussite des équipes sur place puisqu’elles sont parvenues, collectivement, à réinventer leur manière d’aborder la vision et l’organisation de leurs façons de faire. Pour y parvenir, OCTO Provence a partagé ses pratiques du Lean et de l’Agile ainsi que ses savoir-faire en facilitation pour favoriser la création de sens, la confrontation d’idées, la prise de recul et le regard critique. A chacune des étapes de sa transformation stratégique et technologique, chaque collaborateur a été amené à s’exprimer, donner ses idées et être partie prenante dans la mise en place d’un nouveau plan d’action. Un changement de mindset et de pratique en interne, soutenu et amplifié par la Direction Générale, qui s’est accompagné d’une fierté de contribuer à un projet collectif et qui a créé un sentiment d’appartenance fort à la marque : “Au détour de chaque atelier, les équipes d’OCTO Provence nous ont permis de poser les bonnes questions et puiser en chacun de nous, les solutions. Chaque membre de l’équipe a pu participer à l’élaboration du plan, avec un vrai engagement personnel” se réjouit Barbara Boutinon, Senior Developer chez Travaux.com.

“Cette collaboration avec OCTO Provence sur près d’un an a été riche d’enseignements, à la fois sur le plan technologique, qui représentait le point de départ de notre appel, mais également sur le plan humain et organisationnel qui en découlent. Nos différents objectifs ont été atteints ; ils nous ont permis d’inscrire notre empreinte tech au niveau régional, et faire naître une vraie fierté de la part des collaborateurs. De nombreux besoins ont également été comblés en terme d’organisation et de recrutement. Nous continuons à travailler de manière agile et en équipe autonome, et prévoyons de renforcer nos équipes d’Aix avec le recrutement de profils UX, développeurs, coach agiles sur l’année 2020 pour satisfaire nos enjeux technologiques et répondre à nos ambitions internationales.” déclare Vincent Wermus, Directeur Produit chez Travaux