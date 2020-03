Travailler ensemble pour gérer l’augmentation du trafic internet mondial

mars 2020 par Tom Leighton - Directeur Général d’Akamai

Alors que les entreprises et les consommateurs du monde entier ajustent leurs habitudes en fonction des diverses restrictions liées à la crise du COVID-19, le réseau Internet est utilisé à une échelle que le monde n’a jamais connue. En plus des millions de personnes qui travaillent désormais à domicile, des étudiants du monde entier se connectent pour poursuivre leurs études, les gouvernements utilisent de plus en plus le web pour communiquer avec leurs citoyens, de vastes quantités de commerce se sont déplacées en ligne, les lieux de culte diffusent leurs services en streaming pour maintenir leurs communautés connectées et les artistes s’engagent auprès de leur public en ligne pour offrir une échappatoire à l’isolement que beaucoup de personnes et de familles commencent à ressentir.

Cette utilisation accrue suscite des inquiétudes quant à la capacité du web à continuer à gérer un trafic en constante augmentation. Par conséquent, certains grands régulateurs, et fournisseurs de contenu prennent des mesures pour réduire la charge pendant les heures de pointe afin d’éviter les embouteillages en ligne. Par exemple, les régulateurs européens ont demandé aux fournisseurs de télécommunications et aux plateformes de diffusion en continu de passer à la vidéo en définition standard pendant les périodes de pointe.

En tant que plus grand réseau de diffusion de contenu au monde, Akamai travaille en étroite collaboration avec ses clients et partenaires pour assurer la continuité de leurs activités. L’architecture de réseau périphérique intelligente d’Akamai est intrinsèquement conçue pour atténuer et minimiser la congestion du réseau, et comme nous avons déployé notre infrastructure profondément dans les réseaux des opérateurs, nous pouvons aider ces réseaux à éviter la surcharge en détournant le trafic des zones connaissant des niveaux élevés de congestion.

Akamai travaille également avec les principaux distributeurs de logiciels, en particulier pour l’industrie des jeux, dont Microsoft et Sony, pour aider à gérer la congestion pendant les périodes de pointe. C’est très important pour les téléchargements de logiciels de jeux qui représentent une grande partie du trafic internet lorsqu’une mise à jour est publiée — une mise à jour de logiciel pour un jeu moderne génère un volume de trafic à peu près égal à 30 000 pages web.

"Jouer à des jeux vidéo permet aux gens du monde entier de se connecter avec leurs amis et leur famille et de profiter de divertissements dont ils ont tant besoin en ces temps incertains. Notre objectif est de nous associer à d’autres leaders de l’industrie pour faire en sorte que les joueurs puissent vivre des expériences attrayantes", a déclaré Jim Ryan, président et directeur général de Sony Interactive Entertainment.

"Alors que les gens se tournent vers les jeux pour s’amuser et nouer des liens sociaux, nous constatons un engagement record sur Xbox Game Pass, Xbox Live et Mixer. Nous surveillons activement l’utilisation et procédons à des ajustements temporaires si nécessaire afin de garantir une expérience aussi fluide que possible pour nos joueurs. Nous apprécions la collaboration avec des partenaires comme Akamai pour offrir le plaisir des jeux en ces temps sans précédent ", a déclaré Dave McCarthy, vice-président de l’entreprise, Xbox Product Services.

Dans les régions où la demande crée des goulots d’étranglement pour les clients, nous allons réduire les téléchargements de logiciels de jeux aux heures de pointe, en terminant les téléchargements aux vitesses rapides normales tard dans la nuit. Cette approche contribuera à garantir que chaque utilisateur et consommateur de l’internet continue à bénéficier de la qualité d’expérience qu’il attend de tous ses services internet, et que les joueurs continueront à obtenir le téléchargement qu’ils souhaitent, même si cela peut prendre plus de temps que d’habitude en heure de pointe. Plus important encore, cela permettra de garantir que les professionnels de la santé et les premiers intervenants qui travaillent dur pour contenir la propagation de COVID-19 aient un accès continu aux services numériques vitaux dont ils ont besoin.

Il est important de noter qu’Akamai s’attend à maintenir l’intégrité et la fiabilité de la diffusion des sites web et des applications mobiles, ainsi que des services de sécurité, pour tous ses clients pendant cette période. En particulier, les clients d’Akamai dans des secteurs tels que l’administration, la santé, les services financiers, le commerce, la fabrication et les services aux entreprises ne devraient subir aucun changement dans la performance de leurs services.

Alors que le monde répond aux défis liés à la pandémie COVID-19, nous continuerons à travailler avec les gouvernements, les opérateurs de réseau et nos clients pour minimiser la pression sur le système. Dans le même temps, nous ferons de notre mieux pour nous assurer que tous ceux qui comptent sur Internet pour leur travail, leurs études, leurs informations et leurs loisirs continuent à vivre une expérience positive et de grande qualité.