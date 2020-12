Travail à distance : Adaptiva OneSite Cloud permet de tirer parti de l’élasticité du cloud sans surcharger les VPN

décembre 2020 par Marc Jacob

Adaptiva annonce la disponibilité de OneSite Cloud, à l’heure où les entreprises accélèrent la transformation numérique et le passage à une gestion dynamique et moderne. Cette nouvelle édition de OneSite permet aux utilisateurs de recevoir des mises à jour de logiciels et d’autres contenus à une vitesse et une échelle sans précédent, où qu’ils se trouvent, sans submerger les liens VPN et WAN/SD-WAN de l’entreprise ni compromettre les performances du réseau - seule une connexion Internet est nécessaire.

OneSite Cloud arrive sur le marché alors que les grandes entreprises utilisent de plus en plus des solutions basées sur le cloud, espérant profiter notamment d’une plus grande flexibilité, de coûts réduits et de la possibilité de moderniser leurs systèmes de gestion des terminaux. Beaucoup considèrent le passage à une gestion agile et moderne comme vital pour l’avenir de leur entreprise, cependant, des préoccupations importantes concernant l’évolutivité et la fiabilité du delivery ralentissent cette transformation. OneSite Cloud d’Adaptiva répond efficacement à cette problématique et aux besoins des entreprises pour qu’elles puissent aller de l’avant.

Le lancement de OneSite Cloud s’inscrit également dans un nouveau sentiment d’urgence lié à la crise sanitaire, car les entreprises cherchent à soutenir leur personnel à distance sans pour autant sacrifier la sécurité ou les performances. Les retours des clients mondiaux d’Adaptiva laissent clairement apparaitre qu’au cours des sept derniers mois, le nombre d’employés travaillant à distance a augmenté de manière exponentielle, ce qui a mis à rude épreuve l’infrastructure VPN des entreprises. Charge qui pourrait être allégée grâce à une solution de gestion des postes de travail réactive basée sur le cloud, telle que OneSite Cloud.

Les Avantages de OneSite Cloud

Adaptiva OneSite est une solution de content delivery à téléchargement unique qui accélère considérablement le déploiement de logiciels et de mises à jour, augmente la fiabilité de la distribution et réduit son impact sur le réseau en tirant parti de la technologie peer-to-peer hautement sécurisée d’Adaptiva, du secteur.

Grâce à la prise en charge d’Azure, la nouvelle offre OneSite Cloud apporte un certain nombre d’avantages distincts en termes de performances et des capacités inédites dans le secteur qui permettent de résoudre les problèmes des clients, et notamment :

• Le Software Delivery partout : Qu’ils travaillent au bureau, à la maison, chez Starbucks ou sur site avec un client, les employés peuvent toujours recevoir du contenu, tel que des logiciels, des mises à jour et des correctifs, sur leurs machines et appareils dès qu’il est déployé.

• Partage de contenu P2P sur Internet : Désormais, grâce aux communications bi-mode - UDP et HTTP - les terminaux peuvent partager du contenu sans VPN, quel que soit l’endroit où ils se trouvent dans le monde.

• VPN Offload : OneSite Cloud prend en charge l’architecture VPN à tunnel divisé, permettant aux points d’accès d’obtenir du contenu directement à partir d’autres ordinateurs connectés à Internet ou du réseau de diffusion de contenu Azure (CDN), plutôt que de surcharger les concentrateurs VPN des entreprises en téléchargeant des logiciels sur le VPN.

• Délestage du réseau étendu (WAN Offload) : Les terminaux OneSite Cloud peuvent obtenir du contenu directement à partir d’autres ordinateurs connectés à Internet ou du CDN Azure, ce qui élimine complètement la nécessité de diffuser du contenu sur le réseau d’entreprise et le VPN.

• Support BYOD : OneSite Cloud prend en charge le BYOD et n’exige pas que le terminal soit relié à un domaine Microsoft. Un administrateur peut simplement envoyer par e-mail un lien à l’utilisateur Adaptiva pour permettre à n’importe quelle machine de travailler avec le réseau. Cela est particulièrement important pour les employés qui utilisent des ordinateurs domestiques, des appareils personnels ou de nouvelles machines qui n’ont pas été configurées par le service informatique de l’entreprise pendant la pandémie. Les utilisateurs peuvent se mettre rapidement au travail, tandis que les réseaux restent protégés.

OneSite pour toutes les architectures

Adaptiva a également annoncé qu’à partir d’aujourd’hui, les clients de OneSite Cloud pourront exploiter la version de OneSite qui correspond à leurs besoins actuels sans frais supplémentaires - qu’il s’agisse de la version traditionnelle sur site, de OneSite VMware Edition, de OneSite Intune Edition ou de OneSite Cloud. Cela garantit que OneSite évoluera de manière transparente au fur et à mesure que les besoins des entreprises évolueront et se moderniseront.

Pour en savoir plus sur Adaptiva : https://adaptiva.com/