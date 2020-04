Transports Vervaeke s’appuie sur Juniper Mist pour optimiser ses opérations

avril 2020 par Emmanuelle Lamandé

Les Transports Vervaeke, logisticien international de produits chimiques et de carburant, ont choisi la plateforme Wireless LAN (WLAN) de Mist Systems, une société de Juniper, pour rationaliser leurs opérations réseau et améliorer la productivité des employés dans les garages, les entrepôts et les bureaux de l’entreprise en Europe.

Implantée au Benelux, dans le nord de la France et dans la région de la Ruhr (Allemagne), les Transports Vervaeke desservent des clients dans l’ensemble de l’Europe, en transportant des produits chimiques, du gaz, du carburant et d’autres marchandises dangereuses. L’entreprise propose également différents services logistiques routiers, ferroviaires et maritimes.

Ayant doublé de taille suite à deux acquisitions au cours des trois dernières années, le département informatique de l’entreprise s’est concentré sur la consolidation et la modernisation des applications et sur la création d’un espace de travail numérique agile qui favorise la flexibilité. Pour ce faire, les Transports Vervaeke ont décidé de s’appuyer sur les capacités d’intelligence artificielle de Mist Systems pour pouvoir accéder de manière fiable à des outils disparates depuis n’importe quel endroit, tout en garantissant la meilleure expérience possible aux utilisateurs.

La société Transports Vervaeke modernise ainsi ses opérations de gestion de flotte, grâce à la personnalisation, la maintenance et l’exploitation des applications, systèmes et processus nécessaires à la gestion de 750 tracteurs, 1 000 remorques-citernes et 750 conteneurs-citernes.

Les points d’accès Juniper Mist et le logiciel Wi-Fi Assurance permettent par exemple aux appareils mobiles de remplacer progressivement les éléments papiers dans les garages et les entrepôts. Les techniciens peuvent alors accéder à distance aux ordres de missions, mettre à jour les flux de tâches, vérifier l’inventaire des pièces, passer des commandes et même déclencher automatiquement la facturation lorsque les missions sont terminées.

La solution Wi-Fi Mist est également disponible pour les employés et les visiteurs dans les bureaux de l’entreprise. L’entreprise a désormais la possibilité d’être mobile dans ses bureaux avec des ordinateurs portables et autres appareils mobiles. Lorsque les employés se rendent dans d’autres sites de l’entreprise, leurs appareils sont automatiquement connectés à leur arrivée.

Via le générateur de règle WxLAN de Mist, les employés au bureau et sur le terrain ont la possibilité de rester connectés dans toutes les installations, tandis que l’équipe informatique garde le contrôle de l’utilisation du réseau. Les administrateurs peuvent configurer des règles basées sur les rôles pour bloquer ou modifier le trafic des applications indésirables sur le réseau de l’entreprise.

Les Transports Vervaeke ont également réduit le temps de dépannage grâce aux informations fournies par l’assistant de réseau virtuel Marvis de Mist.

Les Transports Vervaeke ont choisi Infradata, partenaire Elite de Juniper Networks, pour concevoir et fournir la solution réseau pilotée par intelligence artificielle.