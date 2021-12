Transformation numérique et cybersécurité

décembre 2021 par Vectra AI

La transformation numérique entraîne des changements à un rythme toujours plus rapide. Les entreprises ne sont pas les seules à innover : les cybercriminels le font aussi. À mesure que le paysage des menaces évolue, les défenses traditionnelles sont de moins en moins efficaces. Dès lors, les organisations ont besoin d’outils modernes qui éclairent les angles morts pour offrir une visibilité la plus large possible, depuis le Cloud jusqu’au Data Center. Elles ont besoin de professionnels de la sécurité capables de parler le langage du risque d’entreprise, de conseils émanant d’administrateurs systèmes et d’une stratégie technologique permettant de réagir lorsqu’une violation se produit.

Il est temps de changer la donne lorsqu’il s’agit de faire face aux attaquants

La course aux attaques dans le domaine de la cybersécurité exige aujourd’hui une innovation constante de la part des deux parties. L’économie de la cybercriminalité, qui représente des milliards de dollars par an, constitue un environnement fertile pour l’épanouissement et la diffusion de nouvelles TTP (tactiques, techniques et procédures). Alors, comment l’industrie relève-t-elle le défi de se défendre contre cette cible en constante évolution ?

Les entreprises doivent empêcher les cybercriminels de pénétrer dans leur organisation, mais elles doivent aussi disposer des outils nécessaires pour détecter les comportements suspects s’ils passent entre les mailles du filet. En le faisant efficacement, les organisations peuvent détecter et contenir les incidents avant qu’ils n’aient la possibilité de devenir plus graves. Tout cela jusqu’à ce que l’attaquant atteigne sa cible. Mais les intervenants ne peuvent pas travailler à l’aveugle. Ils ont besoin d’utiliser les outils les plus adaptés et les plus à jour afin de maximiser la productivité des analystes et de les aider à trouver l’aiguille dans la botte de foin.

Comment Vectra AI peut vous aider

Plateforme de pointe en matière de détection et de réponse aux menaces de Vectra, Cognito aide les organisations à rester en sécurité en détectant et en perturbant les attaquants avant qu’ils ne fassent des dégâts. Comment ? En adoptant une approche de la sécurité du Cloud alimentée par l’IA. Celle-ci aide grandement les équipes du centre des opérations de sécurité (SOC) en leur permettant de hiérarchiser les événements sur la base d’évaluations précises des menaces.

La plateforme Cognito de Vectra accélère la détection et l’investigation des menaces en utilisant des algorithmes intelligents pour enrichir les métadonnées du réseau qu’elle collecte et stocke avec le bon contexte. C’est ce contexte qui permet aux analystes du SOC de détecter, de chasser et d’enquêter sur les menaces connues et inconnues en temps réel. Le résultat ? Une sécurité proactive qui permet aux entreprises d’exploiter le meilleur de l’homme et de la machine afin de minimiser les cyber-risques pour un monde numérique plus sûr et plus sécurisé.