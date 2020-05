Toutes les formations en ligne de Fortinet sont en accès gratuit

mai 2020 par Marc Jacob

● Ce sont désormais 24 cours de formation avancée à la sécurité qui sont proposés sur différentes thématiques : SD-WAN sécurisé, sécurité du cloud public, sécurité des accès, etc. La majorité d’entre eux sont issus du cursus officiel du Network Security Expert Institute.

● Tous ces cours seront gratuits jusqu’à la fin de 2020 pour accompagner l’évolution rapide des besoins des entreprises qui doivent sécuriser les équipes multisites et leurs télétravailleurs. Ces formations s’adressent également aux étudiants en cybersécurité et à ceux qui souhaitent se réorienter vers ce domaine en leur donnant la possibilité de se former ou de renforcer leurs compétences.

● Le NSE Institute propose différents niveaux de formation, d’une simple sensibilisation à la cybersécurité au renforcement des compétences techniques.

Une recrudescence des risques liés à des équipes disséminées

À l’échelle mondiale, les entreprises ont adapté leurs réseaux pour accompagner la migration des équipes, de leur bureau classique vers leur lieu de télétravail. Pour assurer la continuité des activités, les équipes IT se mobilisent pour protéger chaque collaborateur accédant à distance aux ressources et applications sur le réseau corporate. De leur côté, les cybercriminels tirent avantage de la multiplication des accès distants vers des informations sensibles : ils tentent d’identifier les failles de sécurité potentielles et orientent leurs attaques vers les environnements de télétravail.

Selon une récente étude d’ISC2, près des 2/3 des entreprises ne disposeraient pas d’équipes suffisamment compétentes pour garantir une sécurité efficace. Face à une surface d’attaque en forte expansion résultant d’une dissémination à grande échelle des collaborateurs, les équipes IT doivent plus que jamais renforcer leurs compétences pour protéger leurs entreprises.

Se former à la cybersécurité, gratuitement et à son rythme

Fortinet tire parti de son cursus de formation et de certification du NSE Institute pour offrir 24 formations avancées, à l’intention notamment des professionnels IT souhaitant renforcer leurs compétences en cybersécurité et maîtriser les risques associés.

En s’initiant aux technologies Fortinet telles que les pare-feux FortiGate, FortiNAC et FortiManager, les étudiants intègrent des compétences pour défendre leur réseau face aux menaces. Des vidéos pratiques seront proposées à la demande, ainsi que des sessions en direct prévues régulièrement avec les formateurs certifiés de Fortinet. Au cours de ces sessions, ces formateurs mèneront leurs démonstrations pratiques et répondront aux questions posées. Les personnes intéressées par ces formations sont invités à se rendre sur cette page.

Pour celles et ceux intéressés par des formations plus classiques, Fortinet dispose d’un réseau mondial de Centres de formation autorisés (ATC) proposant les formations Fortinet sous différents formats.

NSE Institute : un engagement à renforcer les compétences en cybersécurité La mise à disposition de nouvelles formations en cybersécurité témoigne des efforts de Fortinet à miser sur ce mode d’enseignement pour pallier la pénurie de compétences dans ce domaine. Avec plus de 300 000 certifications délivrées, Fortinet a créé le NSE Institute en 2015, qui comprend le programme de formation et de certification NSE, la Fortinet Network Security Academy et le programme Fortinet Veterans. À noter que, Fortinet a été récompensé en tant qu’auteur du Programme professionnel de certification de l’année lors des CyberSecurity Breakthrough Awards 2019.

Dans le cadre des formations gratuites proposées, Fortinet propose un large panel de cours, de la sensibilisation aux fondamentaux de la cybersécurité jusqu’aux certifications NSE 1 and NSE 2. De plus, la formation FortiGate Essentials a été récemment rajoutée au cursus et s’adresse à tous ceux souhaitant comprendre les principes des règles de pare-feu, de l’authentification des utilisateurs, du routage réseau ou encore des VPN SSL.

Sécuriser une surface d’attaque en expansion, au-delà de formations gratuites L’engagement de Fortinet auprès de ses clients et partenaires ne se limite pas à des formations gratuites. Les fonctionnalités des pare-feux FortiGate en témoignent également. Les clients de Fortinet disposent de solutions dédiées au télétravail et proposées par les pare-feux FortiGate, et ce, sans coût supplémentaire. Optimisés par les processeurs SPU conçus sur mesure, FortiGate affiche une évolutivité maximale. La solution Secure SD-WAN de Fortinet est proposée par toutes les appliances FortiGate, offrant aux clients une connectivité fiable et économique pour leurs travailleurs distants et améliorant les performances applicatives. Enfin, le logiciel gratuit FortiClient s’installe rapidement sur les dispositifs personnels et professionnels pour assurer des connexions VPN vers le réseau corporate.