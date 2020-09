Toutes les clés d’une transformation digitale aboutie

septembre 2020 par Jean-Christophe Allaire, Directeur commercial France et Directeur Développement stratégique de Jaguar Network

L’objectif vital et commun à toute entité est celui de la rentabilité. Sans rentabilité, point de salut.Pour servir cet objectif, les entreprises, quelle que soit leur taille, doivent maîtriser et développer à la fois un savoir-faire correspondant à un besoin marché et se donner les moyens de le faire savoir au travers du second pilier fondamental : le facteur humain. Sans l’expertise et adhésion des collaborateurs d’une entreprise à son projet, les notions de croissance, de rentabilité, de satisfaction clients ne peuvent que difficilement être atteints.

Cette équation fondamentale implique également des outils informatiques et un accès interne et externe constante aux données de l’entreprise afin d’en assurer sa continuité. Les données sont devenues la courroie de transmission de l’appareil de production et ont pris ces dix dernières années une importance cruciale, pour ne pas dire stratégique pour toute entreprise ou collectivité. Ne plus y avoir accès en temps réel, et de façon hyper sécurisée, revient à dégrader voire stopper la production générant ainsi des pertes d’exploitation parfois colossales.

Avec la Covid-19, une prise de conscience de l’urgence

La crise de la Covid-19 a incontestablement bouleversé les modes de production, d’approvisionnement, d’interactions organisationnelles et plus globalement notre manière de collaborer. Ce contexte sanitaire exceptionnel a introduit une notion d’urgence afin d’adapter rapidement les opérations de mise sur le marché, révélant les faiblesses de la stratégie numérique des entreprises. Un rapport établi auprès de 1 000 décideurs de grandes entreprises met en avant que près de 81 % des sondés ont connu, durant la crise, la plus grande source de pression technologique de leur histoire. Plus du tiers reconnaissent que sans transformation digitale aboutie, et de leur business model associé, leur activité cessera dans les cinq années à venir.

Maîtrise de la chaîne de valeur des infrastructures Telecom au service de la stratégie

Mener à bien sa transformation digitale implique idéalement d’être en capacité de maîtriser les données de l’entreprise sur toute la chaîne de valeur infrastructure : de la Collecte (équipements sur site) au Transport (Réseaux) mais aussi et surtout, du Stockage souverain et de la Réplication (datacenter en France) à la Sécurité et Intégrité de ces données.

Cette vision et approche globale n’est pas une option, mais un prérequis incontournable pour mettre en place une organisation efficiente, évolutive, résiliente structurant ainsi un plan de continuité d’activité opérationnel. (PCA)

Maîtriser la chaîne de la donnée en mode « guichet unique » garantit ainsi sa disponibilité, sa sécurité, son intégrité, son évolution et continuité, en réduisant les interlocuteurs et responsabilités associés. Une telle approche permet d’ être responsable, agile et réactif pour mener à bien ses opérations au quotidien.