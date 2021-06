Toujours se méfier des applications utilisées : l’Australie et le FBI ont créé une messagerie instantanée pour démanteler le crime organisé – Point de vue de Lookout

juin 2021 par Bastien Bobe Security Sales Engineer Europe du Sud chez Lookout

« Cette histoire souligne que plus que jamais le téléphone est un objet d’espionnage et bien que ces criminels soient vigilants pour que leurs communications soient cryptées ils n’ont pas analysé eux-mêmes les outils qu’ils utilisent. En tant que citoyen responsable il ne faut pas être naïf vis-à-vis de l’utilisation de son téléphone et comprendre que n’importe quelle application peut accéder à vos données notamment les applications de messagerie instantanée. Cette histoire nous rappelle une autre histoire de réseau de pirates qui avait été démantelée par plusieurs polices dont la gendarmerie française au premier semestre 2020. Sous la direction de la JIRS de Lille, les gendarmes du C3N, du SCRC et de l’IRCGN avaient mis en œuvre un dispositif d’interception des communications à destination des utilisateurs du réseau chiffré EncroChat, qui était à l’époque utilisé par le crime organisé. »