Total Direct Energie choisit DocuSign

novembre 2020 par Marc Jacob

La transformation numérique est l’une des priorités de Total Direct Energie. Elle s’inscrit au cœur de sa stratégie globale. Aujourd’hui, l’entreprise concentre ses efforts dans la transformation de ses processus de vente B2B basés sur le CRM Salesforce. Dans le cadre de la refonte de ses processus de contractualisation actuellement manuels et chronophages, le groupe a fait appel à DocuSign et à sa solution de signature électronique.

Parmi les critères de choix de la solution, Total Direct Energie mentionne notamment les APIs mises à disposition par DocuSign facilitant l’intégration avec leurs différents systèmes d’informations, plateformes Cloud et CRM utilisées par le Groupe.

En effet, les applications DocuSign qui automatisent la préparation, la signature, l’exécution et la gestion des accords s’opèrent directement depuis le CRM de l’entreprise. Les commerciaux peuvent ainsi accélérer la négociation, et l’approbation d’accords ou encore générer des propositions commerciales en quelques clics seulement, sans sortir de leur CRM. L’intégration de la signature électronique DocuSign avec Salesforce au sein de Total Direct Energie est une première étape clé vers l’automatisation et l’accélération des transactions commerciales. Intuitive et accessible à tout moment, en tout lieu, elle répond à des enjeux internes et externes : une prise en main rapide pour les commerciaux et une expérience de contractualisation simplifiée pour les clients de Total Direct Energie.

Premièrement destinées aux équipes commerciales de Total Direct Energie, les solutions DocuSign seront par la suite déployées au sein d’autres services, notamment les services achats et ressources humaines.

« Nous sommes très heureux d’implémenter les solutions DocuSign au sein de notre écosystème IT. Nous sommes convaincus que la promesse sera au rendez-vous et attendons avec impatience les premiers retours de la part de nos commerciaux. Nos enjeux de transformation sont très importants au niveau de Total Direct Energie. Plus globalement, nous réfléchissons aux différentes synergies que nous pourrions identifier à l’échelle européenne avec nos collègues d’autres branches. A très court terme, nous avons pour ambition et objectifs d’élargir nos cas d’usages à d’autres fonctions de l’entreprise tels que les ressources humaines ou le juridique », déclare Farid Mechrane, Responsable Gouvernance IT, Total Direct Energie.