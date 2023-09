Toshiba lance le disque dur MG10F d’une capacité de stockage de 22 To

septembre 2023 par Marc Jacob

En tant qu’élément clé de l’infrastructure cloud et de stockage, le MG10F 22 To offre 10 % de capacité en plus que le modèle 20 To de la génération Toshiba précédente. Conçus pour répondre aux besoins croissants en matière de stockage de données, les disques durs MG10F 22 To sont compatibles avec une large gamme d’applications et de charges de travail. Ceci pour les cas d’utilisation cloud et via les data centers traditionnels. La capacité accrue du MG10F 22 To aide l’infrastructure cloud à créer des densités de stockage plus élevées à un TCO inférieur.

Le disque dur de la série MG10F offre des performances de 7 200 tr/min, une capacité de charge de travail de 550 To par an [2]et un choix d’interfaces SAS et SATA. Le tout dans un boitier standard de 3,5 pouces [3] , scellé à l’hélium et économe en énergie.

Les disques durs de la série MG10F 22 To (Echantillons) sont d’ores et déjà disponibles pour l’interface SAS et le seront au quatrième trimestre pour l’interface SATA.