Toshiba lance de nouveaux disques durs externes Canvio

septembre 2020 par Marc Jacob

Toshiba Electronics Europe GmbH (TEE) annonce l’ajout de deux nouveaux modèles, dédiés à des applications spécifiques, à sa gamme de disques durs externes Canvio. Ces modèles complètent les disques durs déjà bien connus de la gamme : Standard, Advanced et Premium. Les Canvio Flex et Canvio Gaming répondent à des besoins de stockage externe précis en matière de jeux vidéos et de déploiement multiplateforme.

Le Canvio Flex est le nouveau disque dur portable USB-C conçu pour les PC Windows, les Mac, l’iPad Pro et d’autres tablettes, pour une compatibilité multiplateforme. Le Canvio Gaming est le nouveau disque dur externe conçu pour les consoles et les PC dédiés aux jeux vidéos. Ces deux nouveaux modèles permettent respectivement aux joueurs et aux utilisateurs multi-plateformes d’étendre le stockage de manière transparente et ceci sur divers appareils. Ils peuvent transporter leur contenu préféré en déplacement, le tout dans un design élégant et portable.

De plus, les séries Canvio Advance et Canvio Ready présentent toutes deux un nouveau design spécifique, tout en offrant une portabilité et un stockage fiable et facile d’accès. Cette nouvelle génération de designs Canvio offre une portabilité transparente, une capacité de stockage élevée et une large compatibilité pour divers périphériques USB.

Les nouveaux modèles Toshiba Canvio offrent des solutions de stockage pour un large éventail d’utilisateurs et de cas d’utilisation :

● Canvio Flex - Le disque dur portable Canvio Flex offre jusqu’à 4 To [2] de stockage, offrant à la fois des câbles USB-C et USB-A, qui permettent aux utilisateurs de stocker et d’accéder en toute transparence à leurs données sur plusieurs appareils, y compris les Mac et PC Windows, les iPad Pro et autres tablettes prises en charge. Ceci de manière interchangeable avec une solution simple et unique.

● Canvio Gaming - Avec le disque dur portable Canvio Gaming, les utilisateurs pourront accroître leur bibliothèque de jeux plus facilement que jamais avec la possibilité de transporter jusqu’à 100 jeux [3] (4 To). Ceci dans un boitier portable élégant conçu pour les consoles et les systèmes de PC de jeux les plus populaires. Le Canvio Gaming dispose d’un mode « Always-On » personnalisé par micrologiciel pour prendre en charge un gameplay réactif.

● Canvio Advance - Le disque dur portable Canvio Advance présente un nouveau design avec une texture unique et de nouvelles couleurs. Avec la sauvegarde automatique et le logiciel de sécurité des données inclus, ce disque portable aide les créateurs de contenu et les photographes à protéger leurs données lors de leurs déplacements.

● Canvio Ready - Le disque dur portable Canvio Ready - désormais doté d’un nouveau design bicolore - est une solution de stockage pour les utilisateurs débutants qui souhaitent une sauvegarde simple des données. Ce disque dur portable offre une connexion USB, un glisser-déposer de fichiers et une extension de stockage simple pour les PC Windows.

Les nouveaux modèles Canvio seront disponibles chez les principaux détaillants à l’automne 2020.