Toshiba Electronics Europe GmbH (TEE) fournit les solutions de stockage à Optima Networks

novembre 2021 par Marc Jacob

Optima Networks fournit et livre des équipements de sécurité fiables et déploie des configurations/installations complètes de réseaux intelligents. Ceci en fonction de situations de surveillance variées et complexes.

En effet, la configuration complète d’un système de surveillance peut nécessiter de prendre en compte des environnements divers. Par exemple, les caméras IP doivent être installées correctement pour capturer des images de grande qualité. Ceci même dans des conditions environnementales difficiles (fort trafic ou paysages en constante évolution). Ainsi, la qualité des images collectées, le traitement fluide des données et les solutions de stockage très fiables ont une influence décisive sur le succès global des technologies intelligentes, telles que la reconnaissance faciale et l’analyse via l’Intelligence Artificielle (IA).

En raison de la quantité de données, arrivant par vagues, un système de surveillance fait face à une charge de travail importante – heure par heure, jour après jour. Or, les techniques d’encodage capturent une image complète (l’image I) à un moment unique. Ceci est suivi d’une série d’images P qui ne commencent à être stockées que lorsqu’elles montrent une action. Montrant ainsi une différence d’image par rapport à l’image I précédente.

La solution de stockage nécessaire pour prendre en charge tout cela doit fonctionner de manière extrêmement fiable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le tout en stockant les images entrantes de haute qualité afin que le vol ou les dommages puissent être - s’ils ne sont pas évités - facilement résolus.

RÉSOUDRE LES DÉFIS DE LA SURVEILLANCE CLIENT 24/7

L’une des principales exigences du système de surveillance d’Optima Networks était de tenir compte de plusieurs sites et bâtiments. Ceci en suivant une activité quotidienne intense (par exemple des flottes de remorques via des caméras IP haute définition). Il fallait également que le réseau soit fiable, et enfin que l’analyse des données soit centralisée.

Soucieux de satisfaire et de dépasser les exigences de ses clients, Optima Networks utilise Network Optix Nx Witness VMS pour surveiller, gérer et augmenter de manière intelligente les caméras vidéo IP dans un bureau. Le système ONX d’Optima fonctionne comme un serveur de gestion vidéo, de sorte que les données récupérées sont facilement accessibles et consultables.

La charge de travail est estimée à 140To par mois et une excellente solution d’enregistrement était essentielle. Ainsi, pour assurer un stockage fiable, Optima a choisit la configuration comprenant la série MG de Toshiba et les disques durs de surveillance S300 Pro. En effet, ces disques s’harmonisent parfaitement en termes de performances et de fiabilité, alliant une technologie haut de gamme et des solutions de sécurité de pointe.

Conçue pour les systèmes de stockage critiques et les serveurs d’entreprise, la série MG de Toshiba avec des capacités allant jusqu’à 18 To offre un fonctionnement 24h/24 et 7j/7 et une charge de travail de 550 To/an. Les disques durs de surveillance S300 Pro de 3,5 pouces de Toshiba sont conçus pour les systèmes de surveillance à grande échelle qui nécessitent jusqu’à 64 flux de caméras haute définition, des analyses vidéo, des fonctions de suivi des visages et d’édition. Cette solution de stockage allant jusqu’à 10 To prend en charge l’enregistrement et la lecture d’événements en temps réel et en haute résolution, avec identification d’objets et reconnaissance faciale. Les deux séries de disques durs répondent ainsi aux exigences précises recherchées par Optima Networks. En effet, la solution IP numérique repose sur un excellent stockage sur disques durs couplé à un matériel serveur afin de collecter des flux vidéo numériques.

TRAVAILLER EN PARTENARIAT

En contact étroit avec ses clients et partenaires, Optima Networks propose un service d’assistance rapide si nécessaire. Or, la fiabilité et les performances des disques durs de surveillance de Toshiba ainsi que le service fourni par l’équipe de Toshiba Electronics Europe ont été un véritable complément aux produits et services d’Optima Networks. Ils ont eu un impact considérable sur les résultats commerciaux d’Optima Networks.

Depuis la mise en place des solutions de Toshiba, la disponibilité des données est optimale grâce à une fiabilité et des performances élevées. De plus, Optima networks dispose d’une interface graphique très intuitive et puissante ainsi que d’un accès rapide en temps réel à tous les enregistrements