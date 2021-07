Tixeo reçoit Visa de sécurité

juillet 2021 par Marc Jacob

Ce visa matérialise la Certification de sécurité de premier niveau (CSPN) du produit TixeoServer (version 15.5.0.0) obtenu le 15 juin 2021. Cette certification vient s’ajouter à celle déjà obtenue par l’éditeur français en avril 2017 (Version 11.5.2.0).

Les Visas de sécurité que délivre l’ANSSI permettent d’identifier facilement les solutions de cybersécurité les plus fiables et reconnues comme telles à l’issue d’une évaluation réalisée par des laboratoires agréés selon une méthodologie rigoureuse et éprouvée.

Pour Tixeo, ce label confirme sa position sur le marché européen de la visioconférence sécurisée. Cette distinction est le fruit de plus de 10 années de recherche et de développement qui ont permis la mise en place de mécanismes de sécurité innovants avec notamment un véritable chiffrement de bout-en-bout des communications dans une réunion multipoint.