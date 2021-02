Tixeo obtient le Label Cybersecurity 2021

février 2021 par Marc Jacob

Le label France Cybersecurity met en avant l’excellence des offres françaises dans le domaine de la cybersécurité et permet d’éclairer le choix des utilisateurs soucieux de contribuer à la souveraineté numérique nationale. Il offre la garantie que les produits et services labellisés sont 100% français, et qu’ils possèdent des fonctionnalités claires et bien définies, avec un niveau de qualité vérifié par un jury indépendant.

Là où certains éditeurs commencent seulement à revendiquer une première approche de chiffrement pour leurs utilisateurs, Tixeo réussit à garder une longueur d’avance sur le marché de la vidéo-collaboration sécurisée en offrant un véritable chiffrement de bout-en-bout des communications(vidéo/audio/data), ainsi que le chiffrement des liens de communication entre client et serveur, et ce depuis plus de 5 ans, dans le but d’aider les organisations à lutter contre le cyber-espionnage. L’offre Tixeo intègre ainsi une nouvelle fois la catégorie « Sécurité des données, chiffrement » du label France Cybersecurity.

Pour rappel la technologie Tixeo est Certifiée CSPN et qualifiée par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI). Tixeo est membre de l’Alliance pour la Confiance Numérique (ACN) ainsi que d’Hexatrust, alliance gagnante des champions du cloud computing et de la cybersécurité.