Tixeo est qualifié par l’ANSSI

juin 2020 par Marc Jacob

Fort d’une croissance de 3000% du nombre de ses utilisateurs entre le 17 mars et le 31 mai, Tixeo - spécialiste européen de la vidéo-collaboration sécurisée – a vu sa technologie labellisée par l’ANSSI. Elle propose depuis plus de 5 ans un outil de collaboration et dont le chiffrement bout en bout n’est pas une option.

La crise sanitaire qu’a traversée la France ces derniers mois a permis de démocratiser la pratique du télétravail et de la collaboration à distance et en promouvoir de nouveaux usages. Des Webinars, des conférences ou encore des conseils municipaux se sont déroulés à distance grâce à des solutions de visioconférence. Également très utile du côté de la médecine, cette technologie a permis d’effectuer des téléconsultations et ainsi limiter la propagation du Covid-19. Une pratique qui continuera à être très utilisée après la crise, et qui a permis une réelle prise de conscience des organisations et du grand public concernant la sécurité et la confidentialité dans le cadre des réunions en ligne. L’usage massif de ces outils et les nouvelles problématiques qui en découlent redéfinissent les contours du marché de la visioconférence.

Tixeo s’adapte aux nouveaux besoins des utilisateurs

Pour répondre aux nouveaux besoins exprimés pendant le confinement, Tixeo offre à ses utilisateurs un nouveau mode « Conférence », permettant à un intervenant de mener un discours, une table ronde ou d’organiser un débat devant une assemblée de spectateurs connectés au système.

Cette fonctionnalité était demandée par de nombreux clients et vient compléter les deux autres modes de collaboration déjà existant :

• Le mode « Réunion » : mode de visioconférence classique

• Le mode « Fusion » : mode de vidéo-collaboration avancée au sein duquel les participants apparaissent sous forme de bulles-vidéo et peuvent créer ou rejoindre un groupe en sélectionnant les participants avec lesquels ils souhaitent discuter. Ce mode de collaboration est parfaitement adapté au télétravail, aux cellules de crise (war room) ou aux formations à distance.

Des solutions hautement sécurisées…

Là où les anciens et nouveaux acteurs du marché commencent seulement à réfléchir aux problématiques liées à la sécurité et à la confidentialité des visioconférences, Tixeo a plus de 5 ans d’expertise dans la conception de solutions innovantes de vidéo-collaboration hautement sécurisée qui prend en compte la sécurité à tous les niveaux, dès la conception (Secure by design).

La technologie 100% Française Tixeo est certifiée CSPN et qualifiée depuis 2017 par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’Information (ANSSI). En toute situation et quel que soit le nombre de participants, la confidentialité des communications est assurée. En effet, l’architecture unique de Tixeo permet, y compris en réunion multipoint, un réel chiffrement de bout en bout (de client à client) des flux audio, vidéo & data tout en passant par un serveur (End-to-End encryption AES 256), et cela tout en gardant une grande adaptabilité aux variations des réseaux.

« Là où nos concurrents commencent timidement à réfléchir au chiffrement de bout en bout comme une option pour leurs utilisateurs, Tixeo réussit à garder une longueur d’avance sur le marché de la vidéo-collaboration sécurisée. On ne peut pas développer en quelques semaines une solution vraiment sécurisée, un sujet aussi important ne peut pas s’improviser et nécessite une vraie expertise, du recul et des certifications prouvant la fiabilité des solutions. », explique Renaud Ghia, CEO de Tixeo.

En tant qu’entreprise française et indépendante qui conçoit et développe sa technologie en France et dont les serveurs sont également hébergés sur le territoire, Tixeo a à cœur de défendre l’indépendance et la souveraineté numérique et offre une technologie non soumise aux règlementions étrangères.

… qui répondent à des problématiques de confidentialité de nombreux secteurs

Pour des raisons évidentes de sécurité, des acteurs de la défense, de l’armement, ou de l’industrie utilisent Tixeo pour collaborer efficacement à distance tout en ayant la garantie de la confidentialité de leurs échanges. Les entreprises rencontrent les mêmes problématiques lors de leurs comités de direction, de réunions techniques, R&D ou commerciales et l’espionnage industriel fait partie des principales menaces pour elles. Il en est de même en télémédecine où la confidentialité des informations est primordiale. Tixeo répond parfaitement aux besoins de mobilité, de sécurité et de confidentialité exprimés par les utilisateurs, et ce qu’importe le domaine.