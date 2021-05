Tixe a été référencé par la Centrale d’achat de l’informatique hospitalière

mai 2021 par Marc Jacob

Tixeo, éditeur français proposant l’unique technologie de visioconférence certifiée et qualifiée par l’ANSSI – annonce avoir été référencé par la Centrale d’achat de l’informatique hospitalière (CAIH), et ce depuis le 17 mars 2021. La CAIH intègre ainsi Tixeo à son marché de distribution de logiciels (ELODI) visant notamment à faciliter la convergence des systèmes d’information des groupements hospitaliers du territoire.

Forte d’un réseau de 1300 adhérents et créée à l’initiative d’acteurs tels que la Fédération Hospitalière Française, l’Etablissement français du Sang ou encore l’UNIHA, la CAIH - par l’intermédiaire de son marché ELODI - vient couvrir une majorité des domaines fonctionnels des établissements de santé dans une logique d’innovation et de performance de la santé numérique. Le référencement de l’outil de visioconférence sécurisée Tixeo est un signe fort de l’engagement des acteurs du secteur médical dans la protection des données et cyber-résilience.

La visioconférence chiffrée Tixeo au service de la santé

Tixeo a été l’un des premiers acteurs français à faire de la promotion de la sécurité des échanges sa mission. Depuis plus de 15 ans, l’éditeur français développe des solutions de visioconférences sécurisées, intégrant un véritable chiffrement de bout en bout de communications (vidéo, audio, data) ainsi que le chiffrement des liens de communication entre client et serveur dans le but d’aider les organisations à lutter contre le cyber-espionnage.

Avec Tixeo, quelle que soit la taille de l’établissement de santé, le personnel peut accéder à :

• des visioconférences sécurisées basées sur un véritable chiffrement de bout en bout des communications (vidéo, audio, data)

• La fonction de collaboration avancée TixeoFUSION, pour télétravailler en restant connecté à ses équipes en continu

• des conférences et séminaires en ligne

• de la télé-expertise et téléconsultation en toute confidentialité

• un partage d’écran, d’applications et une prise de contrôle de PC à distance

• Un transfert de fichiers chiffrée de bout-en-bout

« Notre solution de visioconférence sécurisée permettra aux établissements de santé d’organiser des réunions ultra confidentielles pour le personnel mais également avec leurs patients. Nous sommes heureux de la confiance accordée par les équipes de la CAIH et de constater que de plus en plus d’acteurs privés et publics sont sensibilisés aux enjeux de souveraineté et de sécurité des communications ». Renaud Ghia, CEO de Tixeo.

Tixeo, acteur reconnu par le monde médical

Pour des raisons évidentes de sécurité, de nombreux acteurs issus de secteurs très variés en France et en Europe utilisent Tixeo pour collaborer efficacement à distance tout en ayant la garantie de la confidentialité de leurs échanges. Dans le monde médical notamment la confidentialité des informations et le respect du secret médical sont primordiaux.

Dans ce contexte, Tixeo répond parfaitement aux besoins de mobilité, de sécurité et de confidentialité exprimés par les établissements de santé. Tixeo est un acteur reconnu par le monde médical et compte parmi ses clients de nombreuses références du secteur, dont l’Institut de Cancérologie Jean Godinot, centre référent de lutte contre le cancer de la Champagne Ardenne, qui utilise sa solution de visioconférence depuis 2019.

« Programmées régulièrement entre professionnels de santé, les Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) permettent de discuter du programme personnalisé de soins (PPS) d’un patient. Réalisées en présentiel avant la crise sanitaire, les RCP se déroulent désormais toutes en visioconférence pendant lesquelles tous les médecins spécialistes échangent sur les données issues des dossiers patients informatisés et de l’imagerie médicale. Afin de garantir la totale sécurité des échanges concernant des données de santé à caractère confidentiel, l’Institut GODINOT utilise la solution de visioconférence sécurisée Tixeo en mode Cloud depuis 2019. Tixeo apporte toutes les garanties nécessaires pour assurer la sécurité des RCP de bout en bout et offre une ergonomie simple qui permet aux assistantes médicales de programmer facilement les RCP et, pour les praticiens, de s’approprier rapidement l’outil. Tixeo est désormais un outil du quotidien. » explique Xavier Grandjean Directeur Système d’Information Hospitalier Institut GODINOT Reims.