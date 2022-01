Tina d’Atempo est lancé

janvier 2022 par Marc Jacob

Tina protège les infrastructures de milliers d’entreprises dans le monde avec des fonctionnalités complètes de sauvegarde et de restauration sur des environnements physiques et virtuels. Depuis 30 ans, la solution n’a cessé d’évoluer pour répondre aux exigences et aux usages de ses utilisateurs.

Tina au service de la protection des environnements de travail collaboratif La crise sanitaire et l’évolution des modes de travail obligent les entreprises à repenser leur manière de travailler. La généralisation du télétravail implique l’utilisation massive d’outils collaboratifs pour répondre aux besoins des équipes : réunions virtuelles, échanges d’informations, agendas, etc. Parmi ces outils, Teams, la plateforme de communication de Microsoft, a connu une croissance de 50 % en 2020 ! En 2021, l’application compte 115 millions d’utilisateurs actifs par jour (source Microsoft).

Dans l’environnement M365, Tina protégeait déjà les applications OneDrive et Exchange Online. La nouvelle version de la solution Tina, disponible aujourd’hui, inclut les fonctionnalités de sauvegarde et de restauration de SharePoint et Teams pour aider les entreprises à faire face aux nouvelles méthodes de travail. Une étude de la Harvard Business School a observé une hausse du nombre de réunions (+ 12,9 %) et d’e-mails échangés depuis le début de la pandémie, majoritairement entre collaborateurs (source Les Echos). Des communications qui engendrent une quantité importante de données, fichiers ou enregistrements de réunions.

Dès à présent, ces nouvelles fonctionnalités sont disponibles et transparentes pour tous les clients ayant souscrit à une licence Tina, leur offrant une protection complète de l’environnement Microsoft 365.