TikTok : Comment sécuriser le compte de votre enfant ?

septembre 2020 par Benoit Grunemwald Expert en Cyber sécurité, ESET France

Avec la rentrée scolaire, les enfants vont retrouver leurs camarades de classe et l’envie de tourner en groupe de petites vidéos. Apprenez à renforcer leur sécurité et leur vie privée sur TikTok.

TikTok, l’un des plus récents ajouts à la liste des principales plateformes de médias sociaux, jouit d’une immense popularité depuis ses débuts il y a trois ans, et principalement chez les plus jeunes. L’application est disponible dans plus de 150 pays et compte des centaines de millions d’utilisateurs actifs dans le monde entier. Des millions d’adolescents créent, partagent et regardent des vidéos, tout en s’engageant quotidiennement les uns avec les autres, certaines le faisant pour le plaisir, tandis que d’autres essaient d’en faire une carrière dans l’espoir d’être le prochain influenceur à la mode.

Malheureusement, TikTok fait également la une des journaux pour d’autres raisons. En effet, l’Inde a interdit l’application vidéo et le gouvernement américain a pris des mesures pour interdire toute transaction avec ByteDance, la société mère de TikTok. L’application vidéo a également été condamnée à une amende par la Commission fédérale du commerce des États-Unis pour violation de la loi sur la protection de la vie privée des enfants en ligne et par les autorités sud-coréennes pour mauvaise gestion des données des enfants.

Les utilisateurs de l’application sont confrontés à des problèmes similaires à ceux rencontrés sur d’autres plateformes de médias sociaux, notamment les escrocs, les spammeurs et les cyberintimidateurs. Dans cet article, nous vous guidons à travers les options de confidentialité et de sécurité que TikTok propose à ses utilisateurs afin de sécuriser et de protéger leurs comptes.

Sécuriser le compte TikTok de vos enfants

Lorsque vous vous inscrivez, vous avez la possibilité de le faire en utilisant l’option de connexion la plus populaire : adresse courriel + mot de passe ou numéro de téléphone portable. Pour ce qui est de la gestion de votre compte, est assez simple et les paramètres sont tous logés, sans surprise, dans la rubrique « Gérer mon compte » (ou « Manage my account »).

La plateforme vous permet d’authentifier votre compte soit en envoyant un SMS de vérification à votre numéro de téléphone, soit en l’authentifiant à l’aide de votre adresse e-mail. Pour être sûr, vous pouvez choisir les deux options. Si vous souhaitez ajouter un mot de passe (à la connexion par numéro de téléphone), vous serez à nouveau authentifié par un SMS ; ce n’est qu’alors que vous pourrez créer un mot de passe. Cela peut sembler une option intéressante, mais il convient de noter qu’en dehors de ces SMS, il n’existe pas d’option d’authentification à deux facteurs, ce que proposent la plupart des principales plateformes de médias sociaux.

Outre l’éventail d’options standard que nous avons déjà mentionné, vous avez également l’option Sécurité dans le même menu. Celle-ci vous donne une vue d’ensemble des alertes de sécurité à surveiller, comme toutes les activités suspectes. Vous pouvez également surveiller tous les appareils sur lesquels l’application est connectée. Il vous indique le dispositif, les moyens par lesquels il s’est connecté au compte (par exemple, compte Facebook) et quand. Vous pouvez simplement déconnecter des appareils en appuyant sur ceux-ci dans le menu, puis sur Supprimer.

Options de confidentialité et de sécurité

Il s’agit essentiellement d’un centre de gestion de toutes les autorisations et de tous les accès liés à son compte. Lorsque vous créez votre compte sur TikTok, il est public par défaut. Vous pouvez basculer l’option dans la section « Découverte » ainsi que si l’application doit suggérer votre compte aux utilisateurs qui pourraient être intéressés par celui-ci.

En ce qui concerne la sécurité, on peut dire que TikTok essaie d’adopter une approche globale. L’une des options qu’il vous offre est de décider si d’autres utilisateurs peuvent ou non télécharger vos vidéos, mais pour l’instant, il ne fonctionne qu’à titre d’essai. Toutefois, les utilisateurs peuvent contourner l’interdiction de télécharger des vidéos en effectuant une capture d’écran.

Pour échanger des messages avec quelqu’un, l’utilisateur doit suivre cette personne, qui doit également le suivre en retour. L’application de médias sociaux considère ces contacts comme ses « amis ». Ainsi, le spam ou les messages abusifs de trolls qui abondent sur les autres médias sociaux sont limités par sa liste de contacts, ce qui atténue le risque puisque vous choisissez vous-même les personnes qui peuvent lui envoyer des messages.

D’autre part, il est probablement que vous suiviez beaucoup de créateurs, ce qui n’élimine pas le risque de recevoir des messages douteux. Cependant, ce qui élimine le risque, c’est la désactivation totale de ses messages directs. Si vous ne voulez pas vous engager dans cette voie, vous pouvez également bloquer des utilisateurs au cas par cas. Ces derniers apparaîtront dans sa liste de blocage.

Vous pouvez également décider si les utilisateurs peuvent faire un duo avec vos vidéos, ce qui signifie qu’ils combinent leur vidéos avec les votre. Vous pouvez choisir de le désactiver, de permettre à tout le monde de faire des duos avec ou limiter cette possibilité à vos amis.

En parcourant TikTok, vous verrez également des vidéos que vous voudrez peut-être revoir plus tard, pour cela il faut les « aimer ». Ces vidéos seront rassemblées dans la section « vidéos aimées » de votre profil et vous pourrez permettre à tout le monde de voir ce qu’il a aimé ou de le garder privé en activant un bouton dans les paramètres de confidentialité.

La modération des commentaires est également l’une des options offertes aux utilisateurs. Là encore, vous pouvez la désactiver complètement, la limiter aux amis ou permettre à tout le monde de commenter. L’application propose également un filtre, qui filtrera automatiquement le spam et les commentaires offensants lorsqu’il est activé, et vous pouvez l’affiner encore en ajoutant des mots clés spécifiques, qui, lorsqu’ils sont mentionnés, masqueront automatiquement le commentaire.

Avant et après le téléchargement, vous pouvez encore modifier certaines options de confidentialité pour des vidéos en particulier, comme autoriser les duos, les commentaires et rendre la vidéo publique ou privée.

En résumé

Avec cet article, vous devriez maintenant disposer d’un bon aperçu des paramètres de confidentialité que TikTok propose pour la sécurité de votre compte. Cependant, comme pour tous les réseaux sociaux, ces paramètres ont tendance à être mis à jour de temps en temps, d’autant plus que ces plateformes ont tendance à être scrutées à la loupe quant à la manière dont elles gèrent la vie privée et les données des utilisateurs. Le meilleur conseil est donc de vérifier régulièrement vos paramètres de sécurité et de confidentialité. Et pendant que vous y êtes, pourquoi ne pas vérifier également ses comptes Facebook et Google ?