Tiempo Secure est lauréat du Grand Défi Cyber du gouvernement pour rendre les objets connectés durablement résilients aux cyber-attaques

février 2021 par Marc Jacob

Le Grand Défi Cyber fait partie du plan à 1 milliard d’Euros visant à renforcer la cybersécurité du pays d’ici 2025. L’objectif du gouvernement est de faire émerger des champions français de la cyber-sécurité et d’adresser l’enjeu de la confiance numérique. L’objectif est donc double : accompagner le développement d’une filière au potentiel économique important et garantir à notre pays la maîtrise des technologies essentielles pour sa souveraineté. Cette stratégie d’accélération inclut le Grand Défi Cyber aux cotés de plusieurs programmes structurants pour le secteur, comme les actions du Comité Stratégique de Filière (CSF) « Industries de sécurité » et le Campus cyber, et s’inscrit pleinement dans le plan de relance en 2021-2022.

Le projet iMRC (integrated Monitoring & Recovery Component) de Tiempo Secure vise à fournir des capacités de détection et de résilience pour les objets connectés, un des objectifs affirmés du Grand Défi Cyber. Le CEA contribue au projet iMRC à travers ses deux instituts LETI et LIST du CEA Tech qui est la direction « Recherche technologique » du CEA.

Dans ce cadre, Tiempo Secure développe un nouveau type d’Élément Sécurisé qui permet la détection automatique des attaques sur le composant applicatif de l’objet, grâce à une connexion automatique avec un serveur IA (Intelligence Artificielle). De cette manière, en cas de cyber-attaque sur un objet connecté, le contrôle de l’objet peut être repris à distance. L’Élément Sécurisé certifié est en mesure de monitorer en permanence le comportement de l’objet connecté. Il en prend le contrôle en cas de détection de cyber-attaque. L’Élément Sécurisé certifié assure également une protection maximale des secrets (clefs de chiffrement, données et algorithmes). Le système ainsi mis en place est intelligent car il est évolutif en permettant de faire face aux nouvelles attaques grâce à l’Intelligence Artificielle.

Les 11 lauréats du Grand Défi Cyber annoncé par le gouvernement sont : Citalid, Harfang Lab, Wallix, Cyberwatch, Oodrive, Tiempo Secure, Olfeo, Égérie, Sekoia, MailInBlack et Iot.bzh.

A propos de Tiempo Secure :

Tiempo Secure est une PME indépendante de la région grenobloise créée en 2007, avec des clients en Europe, Amérique du Nord et Asie. Elle est spécialisée dans le développement de propriété́ intellectuelle en microélectronique et en logiciel embarqué pour la sécurisation des objets connectés.

La société propose un large éventail d’Éléments Sécurisés (famille TESIC) prêts à être intégrés dans des composants « System-on-Chip » (SoC), et permettant une sécurisation maximale (certifiée Critères Communs EAL5+) des objets connectés : authentification sur réseaux avec SIM intégrée, paiement (EMVCo), identification gouvernementale ou privée, authentification web (FIDO 2), smart car access, communication avec des véhicules autonomes (V2X HSM).