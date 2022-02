ThycoticCentrify devient Delinea

février 2022 par Marc Jacob

Delinea annonce son lancement en tant que un spécialiste des solutions de gestion des accès à privilèges (PAM, Privileged Access Management) pour une sécurité sans faille. Adossée à TPG Capital, la société Delinea est née en avril 2021 de la fusion de Thycotic et Centrify, spécialistes reconnus de la gestion des accès à privilèges. La nouvelle identité de marque de Delinea souligne les progrès significatifs de l’entité unifiée et réaffirme son engagement à fournir des solutions complètes, prêtes pour le cloud, qui placent les accès à privilèges au centre de la cybersécurité. Pour les petites entreprises comme les multinationales, Delinea apporte la liberté numérique que tous méritent en définissant de manière simple les limites des accès.

Alors qu’elles poursuivent leur transformation numérique, les entreprises se trouvent confrontées à des environnements de plus en plus élaborés et à la nécessité toujours plus prégnante de se protéger face à un paysage élargi des menaces. Or les solutions PAM classiques ne sont pas conçues pour les environnements hybrides modernes. Elles souffrent d’une trop grande complexité et ne sont pas en mesure de résoudre les problèmes actuels de gestion des privilèges.

Les solutions de Delinea donnent accès aux données, équipements, logiciels et infrastructures cloud les plus critiques d’une entreprise au moyen d’un tableau de bord centralisé. Les utilisateurs obtiennent cet accès où et quand ils en ont besoin, pendant la durée nécessaire à l’accomplissement de leur tâche. Delinea apporte de l’agilité, de la productivité et de la sécurité.

Dans le cloud ou sur site, Delinea fournit des solutions puissantes, personnalisables et évolutives pour protéger les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs, quel que soit leur niveau de maturité en matière de PAM.