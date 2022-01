ThycoticCentrify améliore Secret Server

janvier 2022 par Marc Jacob

ThycoticCentrify annonce des fonctionnalités nouvelles et étendues pour sa solution PAM primée Secret Server. Avec l’ajout de nouveaux contrôles de sécurité, d’automatismes et des mises à jour de sa conception, Secret Server s’appuie sur ses capacités de gestion des secrets et sa facilité d’utilisation pour renforcer la protection et améliorer la productivité.